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Bariyerlere çarparak parçalanan motosikletin sürücüsü öldü

Isparta-Antalya karayolunda sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosiklet parçalara ayrılırken, kasklı sürücü ise feci şekilde can verdi.


Edinilen bilgiye göre, kaza bugün saat 09.45 sıralarında Isparta - Antalya karayolunun 29. kilometresi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet grubu ile seyir halinde olan Naci Altuner (36) idaresindeki 42 AAY 501 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Başında kask bulunan motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre sürüklenerek, olay yerinde can verdi.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün öldüğü belirlendi.


Olay yerinde gerekli incelemeleri yapan güvenlik güçleri, nöbetçi savcının incelemesi sonrasında cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna sevk etti.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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