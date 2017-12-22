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22 Aralık 2017 16:02

Başbakan Yıldırım, AK Parti İl Kongresi için Isparta’ya geliyor

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, 6’ncı İl Kongresi’nin 31 Aralık 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım, AK Parti İl Kongresi için Isparta’ya geliyor

22 Aralık 2017 16:02


Isparta Işıkkent Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kongre, saat 15.00’te başlayacak olan İl Kongresi, kentteki İl Delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. AK Parti kongre gündeminde de geçtiğimiz günlerde ilan edilen Isparta Kongresi öncesinde konuşan İl Başkanı Osman Zabun, “31 Aralık 2017 tarihinde Başbakanımız Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla 6. İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongremiz, daha önceki kongrelerde olduğu gibi büyük bir coşku içerisinde gerçekleşecektir. Sayın Başbakanımızın gelişi, bizlere kongre öncesi ayrı bir heyecan katmaktadır. Kongremizin Ispartamıza ve Türkiyemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.




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