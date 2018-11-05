Başkan Günaydın: “Başarımızın sırrı kaliteden taviz vermemek”

ISTEM Doğal Taş İşleme ve Beton Parke Üretim Fabrikasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta ve Türkiye'deki ani fiyat artışlarından dolayı yaşanan durgunluk karşısında dahi üretime devam ettiklerini söyledi. Başkan Günaydın, “Isparta'mız ve ülkemizdeki ani fiyat artışlarından dolayı durgunluk olmuştur. Şu anki durgunluk zor bir piyasa haline dönüşmüştür. Biz böyle anlarda Üzüm Pazarında yaptığımız gibi enflasyona karşı ciddi çalışmalar ve gayretler yapıyoruz. Daha çok dikkatli olup, bilinçli bir şekilde yüksek mücadele vermek gerekiyor. Üretken belediyemizin şirketleri ISTEM ve BELMAŞ olarak daha çok çalışabilir miyiz düşüncesindeyiz. Üretim noktasında en son noktaya ulaşmamıza karşın halen daha bir arayış içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Isparta Belediyesinin iki fabrikasının emsallerine ve özel sektöre göre iki kat üzerinden çalıştığını belirten Günaydın, "Fabrikalarımızı devamlı olarak inceliyoruz, verimi daha nasıl arttırabiliriz çalışmaları yapıyoruz. Biz şimdi daha fazla çalışıyoruz. Yüzde 30-40 civarında zamlar gelmesine karşın biz daha fazla çalışıyoruz. Şu anda satışta bile bir aksaklık olsa kendimize stok olarak ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Diyelim satış durdu, fabrikalarımız durmayacak, o ürettiğimiz mallarımız bir gün mutlaka satılacak. Stok sorunlarımızı da ne kadar çözebiliriz, üretimimi durdurmamamız gerekiyor. Üretim maliyetlerini yükseltemeden nasıl hizmet verebiliriz diye düşünüyoruz. Bu devri büyük bir mücadeleyle esnafımızla, fabrikamızla, çalışanlarımızla nasıl atlatabiliriz daha kaliteli ürüne gitmek gerekiyor. Moral bozup paso çekmeyeceğiz. Daha da kalitemizi arttıracağız. Kalite üzerinde başından buyana duruyoruz. ISTEM ve BELMAŞ'ta Türkiye'nin en kaliteli malını biz üretiyoruz. Bizim başarımızın sırrı kaliteden taviz vermemektir. Hırslı bir kar gayesi güdüp malın ebatlarını oynamıyoruz. Kaliteden taviz yok bundan dolayı da malımızın satılmasında sorun yaşamıyoruz. ISTEM fabrikamızın kilit parke taşı üretim tesisimiz sadece gündüz çalışıyordu, ancak bu kritik günlerde 18 saat üretim yapıyor. Taş işleme fabrikamız ise 24 saat esasına göre çalışıyor. Üç vardiya olarak makineler stop etmeden vardiya değişimi oluyor. Böyle bir çalışkanlık belediyemizde var. Fabrikalarda çalışkanlık konusunda Almanları, Japonları geçtik. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”