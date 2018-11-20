Başkan Günaydın: “Bu, siyaset asfaltı değil, kalıcı asfalt”

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa sürdürdüğü altyapı ve asfalt çalışmaları Hızırbey Mahallesinde devam ediyor. Mahallenin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu mahallemizin tamamını bitiriyoruz. Altyapı hazırlıklarını çok önceden başlatmıştık. Burada bin metrenin üzerinde içme suyu hattı döşendi. 100'e yakın evimizin pis su bağlantıları değiştirildi” dedi.

Günaydın: “Her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz”

Hızırbey Mahallesinin eski yerleşim bölgesinin sorunlu bir bölge olduğunu ancak kendilerinin altyapıya büyük önem verdikleri için bu çalışmaları da tamamladıklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Bu bölgemizin yorgun asfaltını kaldırdıktan sonra altyapı sorunlarını giderdik. İyi bir ekiple altyapı çalışmalarını tamamladık. Bir yandan da Mehmet Tönge Mahallemizde çalışıyoruz. Bundan öncede yine Çünür Yenişehir'de çalışılıyordu. Birkaç koldan suyun akışı gibi çalışıyoruz. Hızırbey Mahallemizin 30 sokağını bitiriyoruz. Bu eski yerleşim bölgesi de tabiri caizse ayna gibi ortaya çıkıyor. Bölgede su birikintileri olduğu yönünde şikayetler oluyordu. Bu çalışmayla bunlar da giderilmiş oldu. Yeni bir kod ve yeni bir meyille asfaltımızı döküyoruz. Hızırbey Mahallesi sakinlerimiz bu sorunların gittiğini görecekler. En küçük, en ücra sokakları dahi yeniliyoruz. Yenilenmiş bir Hızırbey ortaya çıkmıştır. Altyapıda özel malzemeler kullanıldı. Altyapımız torunlarımıza da yetecek şekilde yapıldı. Isparta'ya altyapı bakımından yeni bir mahalle daha doğdu. Her yapılan çalışmaları yerinde kontrol ediyorum. Altyapısında da kontrol etmiştim, bugün de asfaltını kontrol ediyoruz. Kalitemiz zirvede. Burayı yapıverelim, bitiriverelim anlayışıyla değil, her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Bu siyaset asfaltı değil, kalıcı asfalt. Ebedi olarak da Isparta halkı bunu kullanacak. Hızırbey Mahallesi sakinlerimize ve Isparta'mıza bu hizmet hayırlı olsun temennilerinde bulunuyorum.”