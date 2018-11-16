Başkan Günaydın, büstü çalanları böyle niteledi: “Onları vatan haininden daha kötü görüyorum”

ISPARTA (İHA) – Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 12 Türk büyüğünden 9'unun büstünün çalınmasıyla ilgili, “Bu insanlar, tarihimizi yok etmek isteyenler. Vatan haininden daha kötü görüyorum” dedi.

Isparta'da Şehitler Parkı'ndaki 12 büstten 9'unu çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nda büstlerin çalınmasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Bence bu insanlar, tarihimizi yok etmek isteyenler. Vatan haininden daha kötü görüyorum. Ben, bunu Isparta halkından birinin yaptığını zannetmiyorum ve yapmamıştır. Bir ekibin dışarıdan gelip, bunu yaptığı tahmininde bulunuyoruz, şekiller onu gösteriyor. O bölgede emniyetimizin de bölgeyi görüntüleyen kameraları var. O kadar büstü kucağında götüremezsin, mutlaka bir araç vesaire görülmesi gerekiyor. Onun için emniyetimiz bu konuda sıkı bir çalışma yapıyor. İnşallah, yakalansınlar istiyorum” dedi.

“Bu maddi amaçlı hırsızlık da olabilir”

Büst hırsızlığının henüz hangi amaçla olduğuna anlam veremediklerine değinen Günaydın, “Art niyet de olabilir ama esas olarak bu maddi amaçlı hırsızlık da olabilir. Zaten o noktaya gelmiş insanın milli şuuru yok, yetişmiş insan değil. Bunlar, aslında toplumda hezimete uğratılması gereken veya eğitilme çekilmesi gereken insanlar grubudur. İçeri alınması gereken grup olabilir. Ben, bunda büyük bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Ama bu maden (tunç) pahalı olduğu için adam onunla uğraşıyor herhalde. Ben o kanaatteyim ama kasıt ihtimali de belki olabilir” diye konuştu.

“Maalesef bizi bu yöne sevk edecekler”

Kentte Gökçay'daki Tarih Yolu'ndan sonra ikinci kez böyle bir olayın yaşandığını ve tunçtan yapılan büstlerin ve fleksilerin çalındığına dikkat çeken Başkan Günaydın, “Buna maalesef bir önlem alacağız. Bu olay iyice ortaya çıktıktan sonra binlerce yıl kalacak malzemeden kullanma olayını ortadan kaldıracağız. Özel bir malzeme, plastik veya çok özel, sağlam, katmerli ve kalın, kurşun geçirmeyecek tarzda malzeme değişikliği yapacağız. Çünkü, o değişikliği yapınca, onun, eskicilerin veya eritmek isteyenlerin, bir değeri olmadığı için bunu yapacağız. Maalesef bizi bu yöne sevk edecekler herhalde” dedi.

“Anahtarla, kilitle bağlamak bizim gururumuzu okşamıyor”

Başkan Günaydın, daha önceleri belediyeler tarafından yapılan demir rögar kapakları ve ızgaraların çalındığını, sonrasında kendilerinin önlem aldıklarını anımsatarak, “Bir zamanlar, bütün şehirlerde demir ızgaraları çalıyorlardı. Hatta, bazı belediyeler, ızgaraları anahtarla kilitliyorlardı. Bakın ne duruma geldik. Biz onu çözdük, demirden daha sağlam, para etmeyen bir malzeme ile bu ızgaralarımızı koyduk, biz rahatız, şu anda çalamıyorlar. Anahtarla, kilitle bağlamak bizim gururumuzu okşamıyor, ‘Biz bu hallere mi düştük?' diyorsun” ifadelerini kullandı.

“Isparta'da aç yatan yok”

Yaşanan büst hırsızlığı ve diğer maddi sıkıntılar konusunda Isparta Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldığına değinen Başkan Günaydın şu görüşlerde bulundu:

“Ben bu konuda Isparta'da yoğun bir çalışma yapıyorum. Hem giyim bank hem de gıda bank kurduk. Şu anda Isparta'mızda aç yatan yok, bu benim en büyük projelerimden birisiydi. Şu anda herkes ihtiyacını görebiliyor. Isparta'da aç yatan yok. Veren eli de alan eli de göstermemek kaydıyla, bu benim daha önce seçimlerde ve birkaç yerde söylediğim aht, yerine geldi. Onun için insanlarımı o durumu düşürmek istemiyoruz. İnşallah, Isparta bir başka olsun, farklı olsun, en güzeli ve en kültürlüsü olsun şeklinde düşüncelerimiz. En büyük projelerin ve görülmemiş müzelerin kentinin de Isparta olması yönünde düşüncelerimiz. Bu, gece - gündüz kafamızda ve bu yolda da ilerliyoruz.”

“İnsan yetiştirmek çok önemli”

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilere yönelik yorumlarda bulunan Günaydın, “Hırsıza kilit tutmaz, bunlar maalesef o cihette, fakat bizim bu konuda insan yetiştirme olayına girmemiz lazım. Belki vadesi uzun olabilir ama insan yetiştirmek çok önemlidir. Bu açıdan, tarihten ve güzelliklerden anlatan, bahseden, milli gücümüzü ve bayrağımızı tam manasıyla yetişen insan oluşturmak gerekiyor. Bunun, öğrencilerimizin hücrelerinde zerk edilmesi lazım. Ben esas bunu öneriyorum. Zaman uzun olabilir ama olsun, bir yerden başlamak lazım. Eğitim, görgü, kültür diyorum. Bu olması lazım” ifadelerine yer verdi.