Başkan Günaydın, çeşitli etkinliklere katıldı

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, beraberinde MHP Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte ilk olarak İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliğinin düzenlendiği ‘Birlik beraberlik ve dayanışmayı artırma' konulu kahvaltı programına katıldı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Temsilcisi Şeref Korkmaz ve mühendislerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Korkmaz, mesleğin gelişmesi, meslektaşlarının hak ve hukuklarının korunmasına yönelik çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

“Bu birliğiniz gıpta edilecek kadar güzel”

Başkan Günaydın, “Odamızın düzenlendiği bu programda ortaya koymuş olduğunuz birlik ve beraberliğinizi tebrik ediyorum, güzel günlerinizin devamını diliyorum. Bu birliğiniz gıpta edilecek kadar güzel” dedi.

Başkan Günaydın ve beraberindekiler ardından Ortopedik Engelliler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğine katıldı. Burada dernek başkanı Ramazan Erdoğan ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Günaydın, “İnsanlarımız bir aradalar. Her yıl bu günü düzenliyorlar. Başkan ve yönetimini tebrik ediyorum, bu birlik ve beraberliklerinin ömür boyu devam etmesini diliyorum” görüşlerinde bulundu.

Erdoğan'dan ‘Engelli kaldırımı' teşekkürü

“Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade eden Ortopedik Engelliler Deneği Başkanı Ramazan Erdoğan da, “Başkanımıza ve ekibine engellilere yönelik yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle rampa ve kaldırımlar noktasındaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Engellilerimiz için bugüne kadar yapmış oldukları ve bundan sonra yapacakları çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Engelliler olarak evden çıktığımızda bağımsız bir şekilde gitmek istediğimiz yere hiçbir engel çıkmadan gidip işimizi görüp rahat bir şekilde de evimize dönebilelim istiyoruz” ifadelerinde bulundu.