Başkan Günaydın: “Çok daha büyük projelerle geliyoruz”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Keçiborlu'nun Saracık Köyü'nde ‘Kardeş Mahalle, Kardeş Köy Projesi' buluşmasına katıldı.

Isparta Belediyesi Köy Buluşmalarının bu haftaki durağı Keçiborlu'nun Saracık Köyü oldu. Yedişehitler Mahallesi ile ‘Kardeş Mahalle, Kardeş Köy Projesi' kapsamında gerçekleşen program köy meydanlığında düzenlendi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

“Yaşantının en güzeli köylerde”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, Yedişehitler ve Çünür Mahalle muhtarları ile mahalle sakinlerinin de Saracık'ta olduğunu bunu birlik ve beraberlik açısından önemli bulduğunu aktardı. Bugüne kadar 80'in üzerinde köy ziyaretinde bulunduğunu hatırlatan Günaydın, yaşantının en güzelinin, sevginin, saygının köylerde olduğuna vurgu yaptı.

Köylerden, kente göç yaşandığını kaydeden Günaydın, Saracık Köyünün ise köyüne sahip çıktığını hiçbir göç vermediğini belirterek, “Saracık bir örnek. Göçü kabul etmediniz. Bu köyde yaşamayı düstur edindiniz. Siz doğru olanı yaptınız. Göçseydiniz köyünüzde bin 300 ton gül yetişmez, hayvancılık yapamazdınız. Göçle birlikte üretim yok oluyor. Ancak Saracık olarak köyünüze, vatanınıza sahip çıktınız, helal olsun, sizleri tebrik ediyorum. Saracık Köyümüz başarılı, Isparta Belediyesi gibi sizlerde memleketinize büyük hizmetler veriyorsunuz. Her köye, her toprağa Allah bir nimet vermiştir. Gül sizin için bir nimettir. Gül ve hayvancılık nimetiniz olmuş. Köyünüzü terk etmeyi düşünmeyin. Saracık, Isparta'mızın köylerine örnek olsun. Sizler üretmeye devam edin. Türkiye üretmeden, tüketime döndü. 3 senedir köylerimizi ziyaret ediyorum. Köylerimizi de bir bütün görüyorum, köylerimizde bizim Isparta'mız” dedi.

“Başarı iktidar partili olmakla olmuyor”

MHP'li bir başkan olduğunu ancak hiçbir zaman particilik yapmadığını, belediyeye, makamına ziyarete gelenlere, ‘hangi partidensin' demediğini, ‘ne yapabilirim' diye sorduğunu belirten Başkan Günaydın, Isparta'yı, Türk milletini bir aile olarak gördüğünü söyledi. Muhalefet belediye başkanı olmasına karşın Türkiye'nin en zengin belediyesinin Isparta Belediyesi olduğunu dile getiren Günaydın, gece-gündüz ayrımı yapmadan çalıştıklarını, fabrikalar kurduklarını anlattı. Böyle olunca da bereket, hizmet ve başarının kabararak geldiğine işaret eden Günaydın, “Büyük engellerle karşılaştım. Bunları aşarak hizmetlerimi yaptım, fabrikalar kurduk, Isparta Belediyesini Türkiye'nin en zengin belediyesi yaptık. Başarı iktidar partili olmakla olmuyor” şeklinde konuştu.

“Çok büyük projelerle geliyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 2019 yerel seçimlerinde tekrar başkanlığa aday gösterildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Önümüzdeki dönemde de çok büyük projelerle geliyoruz. Isparta'da yaşamanın bir zevk olduğunu ortaya çıkaracak projeler. Türk'e, Türk mimarisine uyan meydanlar yapılacak” ifadelerinde bulundu.

Belediye olarak fabrikalar kurmaya devam edeceklerini de söyleyen Günaydın, “‘Belediye işine baksın, fabrika neyine, belediyenin görevi fabrika kurmak mı?' dediler. Evet, bir fabrika daha kuracağız. Üretim aşkıyla doluyum. Üretim yapan, üretken, fabrikalar kuran 81 vilayet içerisinde sadece Isparta Belediyesidir. Belediye olarak kazanıyoruz ve kazandığımız halkımıza yatırım olarak dönüyor” görüşlerinde bulundu.

Konuşmaların ardından mahalli ozanlar Hüseyin Beykan ve Uğur Yılmaz ile Sanatçı Ümmü Erbil sahne aldı. Ümmü Erbil, birbirinden güzel eserlerini vatandaşlar için seslendirdi. Çocuklar ise kendileri için kurulan balon parkta gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Programda Başkan Günaydın köyde bulunan çocuklara hikaye ve roman kitapları dağıttı.