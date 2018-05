Başkan Günaydın, Ergenekon Müzesi’ndeki çalışmaları inceledi

Isparta Belediyesi tarafından inşa edilen Etnografya Müzesi’nin devamında yer alan Ergenekon Müzesi’nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, müzede yer alacak olan Tanrı Dağı’ndan Türklerin dünyaya çıkışını anlatan 3 metre yüksekliğinde ve 10 metre uzunluğunda toplam 30 metrekarelik Ergenekon Destanı’nın kilden yapılmış derin kabartma tablosunu inceledi.

Başkan Günaydın, Ergenekon Destanı’nın kilden yapılmış derin kabartma tablosunu incelemesinin ardından, “Bu müzeyi kurmamızın sebebi belli, 15 Temmuz’da ortaya çıktı. Ergenekon Operasyonu adı altında Türk Milleti’nin destanını ve Türk Milleti’ni yıkma hedefi seçilmiştir. Çocuklarımıza, neslimize, geleceğimize bu destanımızı aktaracağız. Ergenekon Türk Milleti’nin özü ve kimliğidir. O hadiseden sonra da belediye olarak büyük bir müze yapma olayına girdik, 400 metre uzunluğunda bir müze. Yaptığımız bu çalışmalar müzemizin içerisine yerleşecek. İnşaatın temeli atılmadan biz bu objeleri yapmaya başlamıştık. Ergenekon Müzesi’nin Türkiye’nin en önemli müzelerinden birisi olmasını arzu ederek çalışıyoruz. Kültürel olarak da Türk Milleti’nin, Türk devletlerinin ve nerede bir Türk varsa onu ilgilendirecek tarzda bir müze kuruyoruz. Çocuklarımıza neslimizi, aslımızı kökümüzden göstermek istiyoruz. Milattan önce ve sonrasında Türklük aleminin olaylarını ortaya koyuyoruz” dedi.

“Müzeler şehri yapıyoruz”

14 aydan bu yana çalıştıklarını ifade eden Günaydın, “Projeler bitti, objeleri yapılıyor. Büyük heykeller yapılıyor. Isparta ve Afyonkarahisar’da dört atölye kullanıyoruz. Dede Korkut Müzesinin de hazırlıklarını yapıyoruz. Bu müzenin de ihalesini yapıyoruz. Dede Korkut’un hikayelerini de işliyoruz. Atamızı ele alıyoruz. Aslımızı ve neslimizi ortaya atan müzeler şehri yapıyoruz. Başka düşüncelerimiz de var. Bunlar arasında büyük bir hilal ve teleferik projelerimiz bulunuyor. Bunların içinde kültür var. Kültür bilgi, tarih dolgunluğu var. Bu çalışmalar bittiğinde Türk Milletinin aslını, tarihini, geçmişini bugüne getirecek tarzda Türk özünü kahramanlığını getiriyoruz. Geçmişi geleceğe bağlamış oluyoruz.”

Teleferik projesi

İslamiyet’in büyüklüğünü, İslamiyet’le beraber hilalin Türk Milleti’nde ne kadar önemli olduğunu ve İslam deryasının kütüphanesinin ne olabileceğini gösterecek bir projeleri daha olduğunu kaydeden Yusuf Ziya Günaydın, “Bunun da eskiz çalışmaları bitti. İnşallah o da Isparta’nın en büyük dağından birisine yerleşecek bunun adı da teleferik projesidir. Teleferiğe binip, dağın tepesine çıkıp, et yenilen bir yer olmayacak. Orası yine Türkiye Cumhuriyeti’ni ve İslam alemini temsil edecek bir proje. Bu da olduğunda Isparta’mız Türkiye’yi, Türk dünyasını temsil edecek bir yer olacak. Bu temsiliyetlerden yine bir tanesi de Ergenekon destanımız. Bunlar milli şuur ve kültürümüzü her şeyimizi ortaya atan bilgi ve bilimle çalışılan bir olay. İnşallah bunlar Isparta’mıza, Türkiye’mize, dünya Türklüğüne hayırlar uğurlar getirsin diliyorum. Bu çalışmalar bittiğinde Isparta’ya büyük bir turizm akımı olacak. Şehrimizde 11-15 Mayıs tarihleri arasında Gül Fuarı da yapıyoruz. Festival bunun eklentisi. Allah’ın vermiş olduğu bir gülü ekonomik olarak da Isparta’nın kalkınmasında daha fazla kullanılmasını istiyoruz. Biri on, yirmi yapan bir kalkınma modeli arkasından gelecek. Isparta’mızın, köylerimizin tarımsal olarak çalışmalarına yön verecek. Isparta 204 köyüyle beraber süratle önümüzdeki dönemde kalkınma işi başlayacaktır. Turizm, geziyle değil Isparta ekonomisiyle de kalkınacaktır. Tüm perspektif hale getirilmiş bütün eklentileriyle bütünler hale getirilmiş projelerdir. Bu projeleri Isparta’mız birer birer kazanıyor. Şimdiden Türk Milletinin heyecanı, turizmi, yaşantısı, özü, kimliği, kahramanlığı, ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, kökten gelen bir millet olduğumuzu dünyanın en eski, çalışkan devlet kuran millet olduğunu ortaya koyacağız. Bunlar Isparta’da olacak ve şehir dünyaya hizmet verecek. Bu çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”