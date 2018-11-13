Başkan Günaydın: “Esnafımız Isparta'da bizim canımız, kalbimiz”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın çalışmalarını ve ekonomik durumlarını yakından takip ettiğini belirten Günaydın, esnafın içerisinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı son günlerde belediye olarak destekler verdiğini dile getirdi. Bayraklı Üzüm Pazarı ve Kunduracılar Sitesinde bulunan esnafa yönelik indirim günleri düzenlendiğini dile getiren Başkan Günaydın, Müftülük civarında bulunan esnaflarla bir araya geldi. Günaydın, esnafın zor günlerinde onları ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Şu anda ekonomik olarak bir sorun var ondan dolayı esnaf ziyaretleri yapıyorum. Belediyenin yapabileceği bir şey var mı, yardımcı olabileceğimiz bir konu var mı? Bu konularda esnafımızla istişarelerde bulunuyorum. Yine esnafımızın belediyemiz ile ilgili sorunları var mı? Onları dinliyorum. Bir belediye başkanı olarak bunlarla bizim ilgilenmemiz lazım. En azından moral için bile gezilmesi gerekli. Esnafımız bizim canımız, kalbimiz Isparta'da. Buranın yöneticisi, belediye başkanıysak, halkımızı ve esnafımızı, bir babanın evladını tanıdığı kadar benim de başkan olarak tüm esnafımızı tanımam gerekiyor. Bu anlamda da dolaşıyorum. Tanımak ve tanışmak işi kolaylaştırır. Fikir üretme şansı da oluyor. Esnafımızı seviyoruz, esnafımız çok kalender, sevecen, gözü tok, dürüstçe çalışan ve ayrıcalıklı insanlar. Belediyedeki işlerimizden fırsat buldukça da esnafımızı ziyaret ediyorum. Isparta esnafımız, sanatkârımız bir başka. Sabırlı, şükredici, ağzı dualı insanlarımız var. Esnafımız her zaman en iyi, başarılı olsun. Sorunsuz günler gelsin diliyorum” görüşlerinde bulundu.