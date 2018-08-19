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19 Ağustos 2018 16:06

Başkan Günaydın, hayvan pazarında incelemelerde bulundu

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Yazısöğüt Köyü’nde bulunan belediyeye ait hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Başkan Günaydın, hayvan pazarında incelemelerde bulundu

19 Ağustos 2018 16:06


Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Yazısöğüt Köyü’nde bulunan belediyeye ait hayvan pazarında incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Günaydın, hayvan pazarında belediye olarak günler öncesinden tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Yine pazar açılmadan önce Hayvan Pazarına ulaşım yolunun asfaltının yapıldığını çizgileriyle birlikte asfaltın Yazısöğüt Köyüne kadar ulaştırıldığını belirten Günaydın, “Bugün burada hem satış yapan, hem kurbanlık bakan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hayvan pazarımızın tüm fiziki şartları uygun bundan dolayı da hem satış yapan hem de kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlarımız bu durumdan memnun olduklarını ifade ediyorlar. Ancak Kurban Bayramına bir süre daha var. Bundan dolayı bir durgunluk görünüyor, ancak önümüzdeki günlerde hareketliliğin daha da artacağını düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.


Diğer taraftan Hayvan Pazarına getirilen kurbanlıklar ise Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, veterinerleri tarafından tek tek kontrol edilerek pazar alanına alınıyor. Belediye veterinerleri 10 gün önce başlattıkları uygulamayı bayramın ikinci gününe kadar sürdürecek. Pazar alanına giren ve kontrolden geçen hayvanların gönül rahatlığı ile alınabileceğini dile getiren belediye veteriner hekimleri, hayvanların dış görünüşünden, pasaportuna, küpesinden diğer tüm muayenelerini gerçekleştiriyor. Yine hayvanların gebelik durumu ve diş tayini noktasında da vatandaşlara yardımcı oluyor.




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