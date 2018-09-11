Başkan Günaydın: “Isparta'nın hizmetçiliğinden memnunum”

Isparta Belediyesi'nin Mahalle Buluşmaları Sidre Mahallesi ile devam etti. Mahalle buluşmasında, Isparta Belediyesi'nin tüm daire müdürlerinin katıldığı Hizmet Masası kuruldu. Müdürler mahallelinin talep ve şikayetlerini dinleyerek not aldı. Çocuklar kendileri için kurulan balon parkta gönüllerince eğlendi. Sanatçı Abdullah Beyhan birbirinden güzel eserlerini mahalleliler için seslendirdi.

Özbey: “Altyapı ve asfaltı ile mahallemizi daha yaşanabilir bir mahalle haline getirdiniz"

Sidre Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşmasından ve mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve ekibine teşekkür eden Muhtar Hacer İnci Özbey, “Belediyemiz yaptığı dere ıslahı ile taşkını engelledi. Altyapı ve asfaltı ile mahallemizi daha yaşanabilir bir mahalle haline getirdiniz. Mahallemizin temizliği kesintisiz yapılıyor, sokaklarımız pırıl, pırıl. Mahallemize eksiksiz hizmet almaktayız. Mahallemize sağlık alanı tesisimizin kazanımı için bizleri desteklediğiniz için şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimiz kat artışı beklemektedir. Yine mahallemizin sosyal tesis ihtiyacı bulunmaktadır” dedi.

Günaydın: “İlk karşılama yağmur suyu projesini biz yaptık”

Isparta Belediyesi'nin tüm daire müdürleri ile birlikte Sidre Mahallesi'nde bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Sidre Mahallesi'nin altyapısı ile birlikte asfaltının bittiğini söyledi. Günaydın, “Sidre Dağı'ndan sel geliyor, DSİ'miz buraya bentler ve kademeler yapması gerekiyordu. DSİ'miz bu konuyu yapmak istiyordu, herhalde imkanları yetmedi. DSİ'mizin görevidir, yapmak istediler ama olmadı. O zaman biz bu mahalleye has bir çalışma yaptık. Emre Mahallesi'nden başladık, Halife Sultan Mezarlığına kadar ana yol yaptık. İlk gelen yağmuru ve sel baskınını kestik. DSİ'miz burayı önümüzdeki süreçte yaparsa bu da bizim için Sidre Mahallemiz için elbette ikinci bir fayda verecektir. İlk karşılama yağmur suyu projesini biz yaptık. Dağdan gelen seli emniyete alıyoruz. Bu ciddi bir maliyettir ama önemli olan emniyettir. Biz bunu belediye olarak yaptık” dedi.

“Bizim belediyemiz profesyonel çalışıyor”

Yine altyapı ile ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını Binbirevler, Batıkent Mahalleleri'nin dağlarından gelen ilk yağmurları kesen küçük bentler yaptıklarını hatırlatan Günaydın, “DSİ'miz, devletimiz de çalışıyor, ellerinden geleni yapıyor. İtham olarak söylemiyorum. Oralarda da tertibatımızı aldık. Isparta'yı sel su alıyordu. İşte dağlardan başladık, çalışmaları gerçekleştirdik. Dağlardan ine ine geldik, gide gide gittik bütün şehrimizin yağmur suyu altyapısını bitirdik” şeklinde konuştu.

Yağmursuyu olarak şehre bin 850 kilometre hat döşendiğini yine bin kilometrenin üzerinde asfalt döküldüğünü belirten Başkan Günaydın, “Nüfusa oranla böyle bir çalışma hangi ilde yapılmıştır. Bizim belediyemiz profesyonel çalışıyor, kendi ekibimiz bu işleri gerçekleştiriyor. Bu konuda tüm personelimizin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz ettik, biz yaptık derken bu çalışmaları seve seve gerçekleştirdik. Bu çalışmalar Isparta'mıza helali hoş olsun diyorum” görüşlerinde bulundu.

“Hedef; Avrupa şehirleri arasında Isparta'nın en iyi kent olmasıdır”

Şimdi yeni çalışmaların ve projelerin de yolda olduğunu belirten Başkan Yusuf Ziya Günaydın, 44 mahalleyi eşit gördüklerini dile getirdi. Isparta'nın yaşanabilir şehirlerarasında birinci olduğunu yine temizlikte de aynı şekilde ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Günaydın, “Bu bir başarı değil mi?” dedi. Bir işte doğruluk ve çalışkanlık varsa başarının da olduğunu ifade eden Günaydın, “Isparta'nın hizmetçiliğinden memnunum. Yeni projelerimiz var. 10-12 proje daha yapıldığı zaman Isparta'nın çehresi değişecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı, belediyesi ve çalışanları olarak hedef seçtik. O da Avrupa şehirleri arasında Isparta'nın en iyi kent olmasıdır. Isparta'yı yaşanabilir şehir yaptıysak, o zaman yapacaklarımızda bellidir, hedefimizde bellidir” görüşlerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Sanatçı Abdullah Beyhan birbirinden güzel eserlerini katılımcılar için seslendirdi. Programda ayrıca kurulan balon parkta çocuklar gönüllerince eğlenirken, vatandaşlara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.