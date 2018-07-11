Başkan Günaydın ISTEM’de incelemelerde bulundu

ISTEM Doğal Taş ve Beton Parke Üretim Fabrikasında incelemelerde bulunan ve yetkililerden fabrikanın son durumu ile ilgili bilgiler alan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediyeye ait fabrikalarda üretim yapıldığını, yine ürettikleri ürünleri şehrin çeşitli yerlerinde kullandıklarını söyledi.

“ISTEM’in ürünleri uzun ömürlüdür”

Fabrikada kalite ve sağlamlık üzerinde durduklarını belirten Günaydın, “Ürünlerimizin kalıcı ve sağlam olmasını istedik. Bu fabrikamızda ürettiğimiz kilit taşları ve bordür taşlarını şu anda Yeni Çünür’de kullandık. 20 kilometrelik bir kaldırım yaptık. ISTEM’in ürünleri uzun ömürlüdür” dedi.

“Bu fabrikalarımız Isparta’mıza en büyük hizmeti sunuyor”

Şu anda ürettikleri ürünlerin satışının devam ettiğini ancak piyasadaki ekonomik sorunlar dolayısıyla durgunluk olduğunu, kendilerinin ise üretime devam ettiklerini anlatan Başkan Günaydın, “Fabrikamız ful çalışıyor ve hem piyasanın ihtiyacına cevap veriyoruz, hem de stok çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kilit taşı üretim tesislerimiz normal vardiya olarak çalışırken, doğal taş işleme tesislerimizde 3 vardiya halinde 24 saat kesintisiz üretime devam ediyoruz. ISTEM 12 yıl ful çalışan bir fabrika. Bu arada ürünlerimizin kalite kontrollerini de aralıksız sürdürüyoruz, arz ve talep hiç bitmiyor. Taşımız ayrıca yine şehrimizde ibadethanelerin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Yine, ISTEM gibi ISBAŞ bimsblok fabrikamızda da bims üretimi devam ediyor. Bu fabrikalarımız Isparta’mıza en büyük hizmeti sunuyor. Yapılan çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.