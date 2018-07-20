Başkan Günaydın kamyoncu esnafının talebini yerine getirdi

S.S. 17 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına seçilen İbrahim Sağ ve yönetim kurulu üyeleri beraberlerinde Gül Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Boyacı ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı ziyaret etti. Sağ ziyarette, kamyoncu esnafının en büyük sorununun bir kamyon garajı olduğunu söyleyerek Başkan Günaydın’dan bu konuda destek istedi.

Gül Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Boyacı ise, sanayi sitesi içerisinde bulunan alanın revize edilmesi halinde sorunun çözüleceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Günaydın da talepleri dinledikten sonra, ilgili alanın kamyoncu esnafına tahsis edilmesi için talimat verdi. Başkan Günaydın yeni seçilen yönetimi de tebrik ederek, “Kamyoncu esnafımızın talebine duyarlılık gösteriyoruz. En kısa zamanda bu istekler yerine getirilecek. İnsanlar birbiriyle irtibat kurduğu zaman, ziyaretler yaptığı zaman sorunlar çözülür. Arkadaşlarımıza yeni verdiğimiz yer hayırlı olsun” dedi.