Başkan Günaydın: “Kendimi Isparta'nın hizmetçisi olarak görüyorum”

Beraberinde MHP İl Başkanı Nail Bayram, MHP Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin ve belediye meclisi üyeleri ile birlikte ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Köy Pazarının yeniden düzenleneceğini, Türk Köyü'nde de esnafın isteği doğrultusunda düzenlemelere gidileceğini, yine Bedesten Çarşısında aydınlatma çalışmaların yapılacağını söyledi.

Günaydın: “Isparta'mızda enflasyonla mücadele var”

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın şu değerlendirmeyi yaptı; “Esnafımızla bir araya geldik. Köy pazarımızdaki esnaflarımızı dinledik, dertlerine ortak olduk. Burada bize iletilen olumsuzluklar giderilecek. Köy pazarımıza yeni bir düzen getireceğiz. Köy pazarımızın düzensiz olması bize iyi bir netice vermiyor, bunlar düzelecek. Yine Bedesten çarşımız bizden aydınlatma istedi, bunlar yapılacak. Halkımızla esnafımızla iç içe sevgi içerisinde yaşıyoruz. Isparta'mızda enflasyonla mücadele var. Esnafımıza mücadele ve sabır diyoruz. Isparta olarak bunu aşacağız. Esnafımızla buluşmayı seviyorum. Kendimi Isparta hizmetçisi olarak görüyorum. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda da hayırlı, başarılı işler yaparız. Eksikliklerimizi gideririz. Isparta halkımızı esnafıyla, insanlarıyla çok seviyoruz. Isparta halkımız bir başka. Halkımızın bize gösterdiği ilgiden dolayı da teşekkür ediyorum. Öyle insanımızla karşılaşıyoruz ki, onların konuşmaları bizlere yön veriyor.”

Bayram: “İndirim günleri gerçekten esnafımızı memnun etti”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile birlikte esnafı ziyaret ettiklerini söyleyen MHP İl Başkanı Nail Bayram da, “Yaklaşık 10 günden buyana belediye başkanımızla esnafımızı ziyaret ediyoruz. Özellikle Üzüm Pazarı esnafımızın belediye başkanımızın öncülüğünde yapmış olduğu indirim günleri gerçekten esnafımızı memnun etti. Tüm kesime hitap eden esnaf gurubumuz var, bundan esnafımız da memnun. Dolayısıyla çarşımızın içindeki esnafları belediye başkanımız zaman zaman ziyaret ediyor. Bizde zaman buldukça başkanımıza eşlik ediyoruz. Esnafımız şu anki belediyenin göstermiş olduğu yönetimden memnun. Tabi ki bazı görüşleri oluyor. Görüşlerini belediye, parti olarak benimsiyoruz. Esnafımızın ilgi alakası bizi memnun ediyor. Vatandaşlarımız her zaman belediyenin, devletinin yanında. Bir sorunları olduğunda bilsinler ki, Isparta Belediyesi her zaman esnafının arkasındadır. Bu vesileyle tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.