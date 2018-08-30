Mahalle Buluşmaları kapsamında Kardeş Mahalle, Kardeş Köy kapsamında Karaağaç Mahallesi ile Çünür Mahallesi muhtarları ve sakinlerinin de katıldığı Uluğbey Köy Buluşmasına, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldı. Programa ayrıca Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu, MHP’li yöneticiler, belediye meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Köye girişinde vatandaşlar tarafından karşılanan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ilk olarak Veli Baba Türbesini ziyaret ederek dua etti. Ardından programın yapılacağı alana geçen Başkan Günaydın, 1974 Kıbrıs Gazisi Selman Karaçetin’e Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Semah ve Mehteran gösterilerinin yer aldığı programda ayrıca Sanatçı Ümmü Erbil’de birbirinden güzel eserlerini meydanı dolduran vatandaşlar için seslendirdi.

“Köylerimizin gelişmesini, başarısını, kalkınmasını istiyorum”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bu köyün kuruluşunun 1038’li yıllara dayandığını ve Türklük sevdasını ateşleyen yerleşim yerlerinden birisi olduğundan bahsetti. Günaydın, “Sizler Veli Babanın torunlarısınız. Bugün Karaağaç Mahallesi ve Çünür Mahallesi’nin muhtarları ve sakinleri de sizlerle birlikte. Bu kardeşliği canlandırmak için buradalar. Bizler Anadolu halkıyız. Bir millet tarihini iyi bilmezse, sevgiyi, geleceğini bilemez. Bilemezse de o ülkede ayrımcılık olur, bu da ülke açısından tehlikelidir. Kaynaşma dostluk olayı budur, buradadır. Köylerimizin önemini ortaya çıkarma amacındayım. Bunun için böyle programları düzenliyoruz. Dostluk, samimiyet köylerimizde çok daha fazladır. Köylerimizin gelişmesini, başarısını, kalkınmasını istiyorum. Hangi köyümüze gidersek gidelim, bu köyümüzde de bunu gördüm. Sizler Atatürk sevdalısısınız, işte en hayran olduğum konulardan birisi de budur” dedi.