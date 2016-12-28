Başkan Günaydın, öğrencilere yerel yönetimi anlattı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından "Yerel Yönetim Sohbetleri" konulu söyleşiye katıldı.

SDÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda Yerel Yönetim Sohbetleri" konulu söyleşi düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gül yaptı. Gül, “Belediye başkanları, kenti temsil eden hem yönetici hem de liderlerdir. Seçimlerden önce bir partiyi temsil eden ama seçildikten sonra parti rozetini çıkarıp herkesin yöneticisi olarak görevlerini icra ederler” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şuana kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verirken Belediye olarak yaptıkları alt yapı çalışmalarından bahsetti. Türkiye’nin pek çok kentinde yaşanan alt yapı problemini Isparta’da çözdüklerini ifade eden Günaydın, “Belediye başkanlığında, en önemli ve en zor vazife alt yapı sorunudur. Yer altında ve üstünde yapılan çalışmalarımızda gayemiz diğer kentlerde yaşanan sıkıntıların yaşanmamasıdır.”

Başarının sırrını “heyecanını sürekli canlı tutmak” ve “çok çalışmak” olarak tanımlayan Günaydın, öğrencilere meslek hayatına dair tavsiyelerde bulundu.