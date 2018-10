Başkan Günaydın: “Parti, mahalle, kişi ayrımı yapmadan hizmet veriyoruz”

Isparta Belediyesi'nin Mahalle Buluşmaları Muzaffer Türkeş Mahallesi ile devam etti. Buluşmada kurulan Hizmet Masası ile daire müdürleri mahallelinin istek ve şikayetlerini not aldı. Çocuklar kendileri için kurulan balon parkta gönüllerince eğlendi. Sanatçı Ümmü Erbil birbirinden güzel eserlerini meydanı dolduran vatandaşlar için seslendirdi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldığı programa, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram, belediye meclisi üyeleri, çok sayıda muhtar ve vatandaş katıldı.

Muzaffer Türkeş Mahallesi Muhtarı Süleyman Çimen, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, mahallelerinde herhangi bir sorun bulunmadığını dile getirerek, böyle bir programın mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini aktardı.

Bayram: “Milliyetçi Hareket Partisi kesinlikle gergin siyaset yapmayacaktır”

MHP İl Başkanlığı görevine 20 gün önce atandıklarını ve çalışmalara hızlı başladıklarını kaydeden MHP İl Başkanı Nail Bayram da, geçen günlerde yapmış olduğu açıklamalardan bazı siyasilerin rahatsız olduğunu belirterek şunları söyledi; “Son zamanlarda bizim açıklamalarımızdan bazı siyasiler rahatsız olmaya başladılar. Milliyetçi Hareket Partisi kesinlikle ve kesinlikle gergin siyaset yapmayacaktır. Kucaklayıcı, birleştirici ve Isparta halkı kiminle ittifak ederse zaten 15 senedir ittifak ettiği adayda bellidir, onunla çalışmalarına devam edecektir. Bu vesileyle her mikrofon uzatıldığında sayın belediye başkanımız hakkında lüzumlu, lüzumsuz bir sürü söz söyleyen arkadaşları buradan uyarmak isterim ki; rahmetli Hasan Balaman zamanında şu anki 3.sıra milletvekili aynı zamanda il başkanı ve meclis üyesiydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 2.sıra milletvekili de o gün milletvekiliydi. Ticaret ve Kültür Merkezi'nde (ITKM) siyaset yaparken önce geriye dönüp bakmalarını isterim. O ihaleyi yaparken acaba Yusuf Ziya Günaydın ve Milliyetçi Hareket Partisi yönetimimi vardı burada. Her mikrofonu açtıklarında, her televizyona çıktıklarında sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi, sanki hiç bu Isparta'nın 236 bin nüfuslu halkının hakkını peşkeş çekerken hiç kimse yokmuş gibi, kendilerinin vebali suçu yokmuş gibi her mikrofonda ‘Ziya Günaydın şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi böyle' Biz keskin siyaset yapmak istemiyoruz. Bu vesileyle de söyledikleri her sözün arkasında da Milliyetçi Hareket Partisinin de artı bir sözü olduğunu da lütfen kimse unutmasın.”

Günaydın: “Isparta'nın refahını, huzurunu daha üst noktalara taşıyacağız”

Isparta'nın tamamını bir bütün olarak ele alıp çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, 40 senede yapılacak işi, 8 sene içerisinde tamamlandıklarını, 81 il içerisinde bu özelliğe sahip tek belediyenin Isparta Belediyesi olduğunu söyledi.

‘Her yerde ve her zaman övünebileceğiniz bir Isparta var' diyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehrin altyapısının yüzde 95'inin yenilendiğini kaydetti. Bu çalışmaların belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Günaydın, okul ve sağlık ocağı ile ilgili olarak talepleri de değerlendireceklerini ve valilik ile işbirliğine gireceklerini aktardı.

Şehirde mükemmeliyeti elde etmek istediklerinden bahseden Başkan Günaydın, “Yaşanabilir şehirde birinciyiz diyerek, ayak ayak üstüne atıp oturmayacağız, daha çok çalışacağız. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Isparta'nın refahını, huzurunu daha üst noktalara taşıyacak çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

Yeni şehir 3 mahalleye taksim edilecek

Muzaffer Türkeş Mahallesinin üst bölümünde Gölcük yolu ile İstanbul yolu arasında 1800 dönümlük yeni bir şehir kurulduğundan bahseden ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, altyapı bedelinin 80 milyon liraya yakın tuttuğunu aktarırken, bu yeni yerleşim yerinin üç mahalleye bağlanacağını söyledi. Günaydın, “Bu yeni şehir Muzaffer Türkeş, Zafer ve Fatih Mahallelerimiz arasında taksim edilecek. Burada 8 adet yeşil alan, okul alanları ayırdık. Mevcut üç mahallemiz yeni şehir ile birlikte genişleyecek ve değer kazanacak. Okul alanlarımızı valiliğimize hediye edeceğiz. 1999 yılında ilk başkanlığım dönemimde 16 okul alanını tek kalemde Milli Eğitim Müdürlüğümüze vermiştik. Eğitimin temelinde de Isparta Belediyemiz vardır. Yeni bir şehir daha doğuyor. Burada şehircilik örneği verilmiştir. Yaşanabilir şehir olmak bizlere yetmiyor. Daha iyisi olsun, Avrupa kentleri ile yarışabilen hatta onların üzerinde bir Isparta olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Parti, mahalle, kişi ayrımı yapmadan hizmet veriyoruz”

Çünür Yenişehir'de yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgiler veren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Yeni bir şehir daha ortaya çıkardık. Kaldırım, bordür, asfalt çalışmaları bitmek üzere. Altyapı çalışmalarını daha önce bitirmiştik. Tüm şehri bürüt görüyoruz. Parti, mahalle, kişi ayrımı yapmadan hizmet veriyoruz. Çünür Yenişehir'de dolgu, altyapı çalışmaları hariç asfalt ve diğer yatırımlar 11 milyon liraya mal oluyor. Altyapı ve diğer çalışmalar için de 16 milyon lira harcamıştık. Şu ana kadar Çünür Yenişehir için 27 milyon lira harcandı. Bunun 11 milyon liralık kısmı son bir aylık çalışmadır. ‘Bu bir devrede bitmez. Bunu bitiremeyecek, gelecek sezona bırakacak' dediler, ne oldu? Ayıp kardeşim, şimdi ne diyecekler. Yine Çünür'e 27 milyon liralık yatırımın yanında Yaşayan Otogar yapıyoruz. 150 milyon liralık bir yatırım ve bu yatırımın şu ana kadar 76 milyon lirasını müteahhide ödedim. Şimdi buradan sormak istiyorum. Kısa sürede 76 milyon lira otogara, 27 milyon lira Çünür'ün altyapı ve asfaltı ile diğer çalışmaları emsalimiz olan belediyelerden hangisi yapabilmiştir. Isparta Belediyesi Türkiye'nin en zengin belediyesidir. Isparta geneli yapılan milyarları bulan yatırımları takdirlerinize sunuyorum. Bunlar eski çalışma dönemlerinde bir ömre sığdırılamayan çalışmalardır, biz bu çalışmaları bir buçuk döneme sığdırdık. Isparta'mıza hayırlı olsun” görüşlerinde bulundu.