Başkan Günaydın, Şehit Sercan Kara'nın mevlit yemeğine katıldı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Şehit Sercan Kara'nın mevlit yemeğine katıldı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Hakkari Şemdinli'de şehit düşen Şehit Er Sercan Kara için memleketi Gelendost İlçesi Yenice Köyünde ailesi tarafından okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı. Burada şehidin babası Menderes Kara ve aile fertleriyle bir araya gelen Başkan Günaydın bir süre sohbet etti. Başkan Günaydın, “Bu mevlide severek, isteyerek ve çok arzu ederek katılıyoruz. Şehidimizi geçen yıl son yolculuğuna uğurlamıştık. Şehidimizin babası Menderes Kara ve ailesi bir mevlit okuttu. Bu Mevlid-i Şerife ve verilen yemeğe hepimiz onurla, şerefle buraya geldik. Bir şehidimiz için buraya gelmek bizim için en büyük onur, şeref ve vatani bir vazife olarak geldik. Şehidimiz için okutulan ve verilen Mevlid-i Şerifin ve yemeğin kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ailesine de sabır diliyorum. Şehidimiz en güzel cennet mekanlarında yaşasın. Vatanımızı vatan yapan şehitlerimizdir” dedi.