Başkan Günaydın sendikacıları konuk etti, Müftü Şahin'e konuk oldu

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Tarım Orman Sen İzmir Şube Başkanı Uğur İstek, Manisa Şube Başkanı Ali Tekin, Isparta Şube Başkanı Hilmi Yılmaz, Kamu-Sen Isparta İl Temsilcisi Ali Balaban, Kamu Çalışanları Vakfı (TÜKAV) Isparta Şube Başkanı Ahmet Kaya, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İstek: “Şehit annelerimizin, babalarımızın hakkını ödeyemeyiz”

Ziyarette konuşan Türk Tarım Orman Sen İzmir Şube Başkanı Uğur İstek, “Türk Tarım Orman Sen İzmir ve Manisa şubesi olarak Isparta şube başkanımız Hilmi Yılmaz beyin oğlu Şehit Ali Yılmaz için yapılacak olan kütüphane için topladığımız kitapları elden teslim etmek istedik. Ziyaretimizin temel sebebi buydu. Topladığımız kitapları okulumuza teslim ettik. Sağ olsunlar buradaki arkadaşlarımızda çok güzel bir çalışma ortaya koymuşlar. Gayet güzel bir kütüphane oluşumu gerçekleştirilmiş. Burada sendika olarak arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Sizlerin de sendikamıza olan katkılarınızı çok iyi bir şekilde biliyoruz. Bu katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Şehit annelerimizin, babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Elimizden geldiğince onların acılarını hafifletebilecek bir şeyler yapabilmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bizleri kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim” dedi.

Günaydın: “Böyle bir kütüphane ile şehidimizin isminin yaşatılması güzel bir olay”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Bu ziyaretler dostluğu, güzelliği pekiştiriyor. Bir okulumuzda şehitlerimizin anısına çok kutsal bir görev üstlenmişler. Kurulan kütüphaneye destek amacıyla İzmir'den, Manisa'dan buraya kadar gelmişler. Bu güzel iş için şehrimize gelmeleri ayrıyeten bizleri bir kez daha sevindirmiştir. Bu açıdan böyle bir kütüphane ile şehidimizin isminin yaşatılması güzel bir olay. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Arkadaşlarımıza da böyle bir konuyu ele aldıkları için teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

Başkan'dan Mütfü Şahin'e iadeyi ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Müftüsü Bayram Şahin'e iadeyi ziyarette bulundu. Başkan Günaydın'a MHP Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin ve belediye meclisi üyeleri eşlik etti. Müftülük binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Müftümüze iadeyi ziyarette bulunuyoruz. Müftülüğümüzle karşılıklı yapabileceğimiz çalışmalar ve yapılabilecekleri ele aldık. Bu ziyaretimizin Isparta'mız için hayırlı olması dileğinde bulunuyorum. Müftümüz de bizleri ali cenap bir şekilde karşıladı, kendilerine teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Şahin: “Cenabı Hak hayırlı vazifelerinde kendilerine yardımcı olsun”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden İl Müftüsü Bayram Şahin de, “Değerli başkanımızın ziyaretlerinden dolayı memnun olduk. Kendilerini ilk geldiğimiz günlerde ziyaret etmiştik, bizleri çok iyi karşıladılar. Burada göreve başlamanın ardından dini vazifelerimizi, diyanet açısından sürdüreceğimiz hizmetleri götürme noktasında kesinlikle başkanımızın yardımına ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. İlk yardımı da başkanımızdan aldık. 4-6 yaş mescidimizde Kur'an kursumuz için gereken yardımı yaptılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hizmetlerimiz de devam edecek. Değerli başkanımız ekibiyle birlikte buraya şeref verdiler. Cenabı Hak hayırlı vazifelerinde kendilerine yardımcı olsun” görüşlerinde bulundu.