Başkan Günaydın: “Sıfırdan bir yerleşim yeri oluştu”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediyenin tarla olarak aldığı Çünür'ü Yenişehir'e kavuşturduklarını söyledi.

Isparta Belediyesi'nin tarla olarak aldığı Çünür'de çalışmalar sona yaklaşıyor. Isparta Belediyesi üst yapı kapsamında Çünür Yenişehir'de 600 bin metrekare asfalt, 70 bin metrekare kilit taşı döşemesi ile 40 kilometre bordür ve kaldırım çalışması gerçekleştirirken, bu yatırımın bedeli ise 26 milyon lira olarak gerçekleşti. Çünür'de sürdürülen çalışmaları inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yapılan çalışmaları ‘Tarladan, şehre yolculuk' olarak tanımladı.

Belediye şirketinde üretilen parke taşları kullanıldı

Çünür Yenişehir'in diş tırnak sıfırdan alınarak bitirildiğini söyleyen Günaydın, asfalt ve yol kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. İlk olarak asfalt çalışmasının gerçekleştirildiği bölgeye geçen ve burada incelemelerde bulunan Başkan Günaydın, mahallede asfaltın yanı sıra bir bölümünde de kilit parke döşemesi çalışması yapıldığını söyledi. Kilit taşının da çok sağlıklı bir netice verdiğini belirten Günaydın, kilit parke taşlarının belediyenin şirketi ISTEM tarafından üretildiğini ve bunun gece gündüz çalışılarak elde edildiğini belirtti.

“Sıfırdan bir yerleşim yeri oluştu”

Gerek Isparta Belediyesi, gerekse belediye şirketleri olarak nerede bir çalışma yapılıyorsa kalite ve kalıcılığın düşünüldüğünü aktaran Yusuf Ziya Günaydın, “Evlatlarımızı hatta torunlarımızı düşünüyoruz” dedi.

Belediyenin en önemli özelliklerinden birisinin kalite olduğuna işaret eden Günaydın, yeni bir şehrin doğduğunu dile getirdi. Altyapı için 40 bin kamyon dolgu malzemesi kullanıldığını, asfalt ve kaldırımlarla son olarak harcanan rakamın 26 milyon lira olduğunu dile getiren Başkan Günaydın, Çünür Yenişehir için ‘tarladan şehre bir yolculuk' tanımında bulundu. Belediye başkanlığı döneminde ilk kez sıfırdan bir yerleşim yeri olarak 1200 dönümlük Çünür Yenişehir'in oluşturulduğunu hatırlatan Günaydın, aynı şekilde 1800 dönümlük bir alanda da şehir kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti. Günaydın, “Çünür'de elde ettiğimiz deneyimi yeni yerleşim yeri olacak alanda da uyguluyoruz. Yeni bir şehir daha geliyor. Altyapı çalışmalarında yarıya yaklaşıldı” ifadelerinde bulundu.