Başkan Günaydın: “Şükreden bir esnafımız var”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kente esnafın fırsatçılık yapmadığını, buna karşın ‘zam yapmadan nasıl dayanabilirim' düşüncesinde olduğunu söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, esnaf ziyaretinde bulundu. Başkan Günaydın ziyaretlerinde, son günlerde dövizdeki dalgalanmadan dolayı Türkiye'de ‘fırsatı ganimet' olarak görenlerin bulunduğunu, bunun bir hata olduğunu söyledi.

Günaydın, “Esnafımızı çok sevecen ve morali yüksek gördüm. Ticaretin bir miktar normalleşme sürecine girdiğini belirtiyorlar. Özellikle marketlerde bir günde anormal seviyede fiyat değişiklikleri yaşanıyor. Bunun yansımasını görmek istedim. Maalesef ülkemizde fırsatı ganimet olarak görenler var. Bu çok büyük bir hatadır. Bizim insanlığımıza ve esnaflığımıza bu yakışmıyor. ‘Dolar yükseldi' diyor, bir yapacaksa beş zam yapıyor. Bunların önlenmesi lazımdır. Keşke belediyelere de kontrol yetkileri verselerdi. Bugün ‘Isparta esnafımız ne yapıyor' niyetiyle baktım. Isparta esnafımızın çoğu bu fırsatçılığı yapmadığı gibi, zam yapmadan nasıl dayanabilirim düşüncesinde olduklarını gördüm. Bu şekilde düşünen esnaflarımızı tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Isparta'yı, Türkiye'nin en ucuz kenti yapmak istiyoruz”

Isparta halkının farklı bir özelliği olduğunu ifade eden Günaydın, “O da şükreden bir esnafımız var. Şükredenin bereketi artar, bunun önemini bilen esnaf ve Ispartalımız var. Halkımızın bu tavrı hayırlı olsun diyorum. Acizane bu fiyat direnişini yapmayan esnafımız varsa da onları da bu konulara dayanışmaya riayet etsinler. Benim bir niyetim var. Isparta'yı, Türkiye'nin en ucuz kenti yapmak istiyoruz. Neden 10 yıldır suya zam gelmedi, neden belediyenin bütün hizmetlerine zam yapılmadı. Bunun nedenleri var. Biz dayandık, hiçbir sorunumuz da yok. Bereketimiz de arttı, batak belediyeden zengin bir belediye haline geldik. Şu anda 4 bine yakın haneden 3 tona kadar su kullanımından ücret almadık. Bu insanlarımızın ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Ispartalı halkımıza bizim yaptıklarımızı esnafımız da duysun ki, onlarda yardımcı olsunlar, fırsatı ganimet bilmesinler. Isparta'mızı ucuz kent yapmak istiyoruz. Otobüsler, su ucuz olacak. Her konuda ucuz olacak. Bu içimde yıllardır bir ahttır. Büyük bir olay olmasa da Isparta'mıza bir nefes aldırma olayıdır bu.”