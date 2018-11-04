Başkan Günaydın, Üzüm Pazarı'nda

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Cuma günü açılışı gerçekleşen ve 11 Kasım'a kadar devam edecek olan Tarihi Üzüm Pazarını esnafla bir araya geldi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram ve yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclisi üyeleri ile birlikte Tarihi Üzüm Pazarı esnafını ziyaret etti. Üzüm Pazarı'nda alışveriş yapan Günaydın, Ispartalıları Üzüm Pazarı esnafına sahip çıkmaya davet etti. Günaydın, “Burada indirim günlerinin açılışını yaptık. Esnafımızı desteklemekle birlikte, enflasyona karşı direncinde sağlanmasını istemiştik. En güzel alışverişin yapıldığı yer Bayraklı Üzüm Pazarımız. İhtiyaç sahiplerimiz için de buradaki mağazalarımızdan giyim başta olmak üzere çeşitli ürünler aldık. Esnafımızı ziyaret ediyoruz, kahvelerini içiyoruz, sohbet ediyoruz. Buradaki alanımıza açılışta Bayraklı Üzüm Pazarı ismini koymuştum. Burada artık bayrağımız hiç inmeyecek. Bin 500 yıllık geleneksel bir pazar yerimiz, bu Ispartalılar olarak bir şanstır. Bu çarşıya gelince stresten uzaklaşılıyor, alışveriş yapabiliyorsun, insanlara enerji veren bir pazarımız. Üzüm Pazarımız hizmetlerimize de enerji veriyor. Asıl alışveriş yeri burasıdır. Esas cazibe ve esas mutluluk bu tarihten gelen tarihi çarşılarımızdır” dedi.

İndirimli günler ilan ettiklerini dile getiren Başkan Günaydın, “Köşe başlarında nostaljidir, kaybetmeyelim. Kaybolan bir şeyi tekrar kazanmak zordur. Bu alışveriş günlerini ilkbahar ve sonbahar olarak tüm şehrimize yaymak istiyoruz. Bunlar arasında mahalle bakkallarımızda olacak. Bakkallarımızın da kalmasını istiyoruz. Isparta'nın tamamındaki esnaflarımız için indirim günleri düzenlemek istiyoruz. Isparta her şeyiyle bir başka olacak. Projeleriyle, akla gelmedik nostalji projeleriyle, esnafımızla halkımızla, belediyenin işletmeciliğiyle şehrimiz bir başka olacak. Isparta Belediyesi olarak da bizim bir işletmeciliğimiz var, su başta olmak üzere çok kalemde on yıldır zam yapılmıyor. Enflasyona direnen bir belediyeyiz. Bunu tüm Isparta'mıza, esnafımıza yayıyoruz.”