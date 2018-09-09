Başkan Günaydın’a, zabıtalardan ziyaret

Zabıta Müdürü Reşat Kravgaz, çalışmalarında Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın her zaman kendilerinin destekçisi olduğunu belirterek, vatandaşla, esnafla barışık bir belediye hizmeti verdiklerini söyledi.

Müdür Kravgaz, “Sizlere ve şehrimize layık olmak için ekibimizle çaba harcıyoruz. Bizlere vermiş olduğunuz destekten ve güvenden dolayı gurur duymaktayız, şahsım ve müdürlüğümüz çalışanları adına sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkandan Zabıta’ya teşekkür ve başarı dilekleri

Zabıta Müdürlüğü personelinin, haftasını kutlayan ve çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Günaydın da, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Isparta Belediyesi Zabıtasının güler yüzlü olduğunu ve her zaman vatandaş ile esnafla iç içe olduğunu belirten Başkan Günaydın, “Sizler gayret içerisinde çalışıyorsunuz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Yine bugünden sonra da gerçekleştireceğiniz çalışmalardan dolayı sizlere başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.