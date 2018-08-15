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15 Ağustos 2018 14:01

Başkan Günaydın’dan esnaf ziyaretleri

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 105 Cadde Çarşamba Pazarı civarındaki esnafı ziyaret etti.

Başkan Günaydın’dan esnaf ziyaretleri

15 Ağustos 2018 14:01


Esnaf ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bugün şantiyelerimizde gerekli çalışmaları yaptık, bu cadde üzerindeki esnafımızı da ziyaret edelim istedik. Bu caddemizde son günlerde özellikle gün ısı ve enerji üzerine yeni dükkânlarımız açıldı. Tabi esnaflarımızı ziyaret etmek istedim, onların istek ve taleplerini dinledim. Yaşadığımız memlekette bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Esnafımızın hoşgörüsü, sevecenliği yüksek. Isparta’daki esnafımız bizim için kıymetlidir” dedi.


Alp: “Bu ilgi, motivasyonumuzu, şevkimizi de arttırıyor”


Başkan Günaydın’ın esnaf ziyaretlerine eşlik eden İş Adamı İsmail Alp de, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerek nezaketi gerek ilgisi bizi esnaf olarak çok memnun etti. Sağ olsun her zaman bizlerle ilgileniyor, fırsat buldukça esnafı ziyaret ediyor. Çokta mutlu oluyoruz, bu ilgi, motivasyonumuzu, şevkimizi de arttırıyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.




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