Başkan Günaydın’dan gece yarısı denetim

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının Zafer Mahallesinde gerçekleşmesinin ardından gece yarısı ISBAŞ Bimsblok Fabrikasına geçen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, burada fabrika Genel Müdürü Ömer Tahir Gürakan’dan bilgiler aldı. Başkan Günaydın, fabrika üretim ve stok alanında incelemelerde bulundu. Gece yarısı fabrika alanına geçen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, işçilerle de bir süre sohbet ederek, çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Günaydın, fabrikanın günlük üretim kapasitesinin 70 bin adet olduğunu ve 24 saat üzerinden çalışmaların devam ettiğini, ikinci ve üçüncü fabrikaların da yolda olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisinin az üretim ya da hiç üretmemek olduğunu kaydeden Günaydın, “Üretimi seven bir belediyeyiz. Kendimizi devlet sektörü olarak görüyoruz. Devlet sektöründe hiçbir zaman verimli şekilde üretim yapan yerimiz yok. Burada kamunun, hatta özel sektörün üzerinde çalışan bir belediyeyiz. Türkiye’nin ve dünyanın en iyi kalitesini elde edebilir miyiz? prensibi ile bugüne kadar çalıştık. Fabrikamız günde 70 bin adet malı kaliteli ve depreme dayanıklı olarak üretiyor. 24 saat üzerinden çalışıyoruz, gecenin 02’sindeyiz. 81 vilayet içerisinde Atatürk inancını yapabilen tek belediye maalesef Isparta Belediyesi. Cumartesi günleri de aynı şekilde çalışıyoruz. Başarının sırrı gece gündüz çalışmak, kontrol etmek, en ufak bir açık vermemek. Zaman ve kalite kaybı yaşamamak” dedi.