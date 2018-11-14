Başkan Günaydın'dan Mahalle Anneleri Derneği'ne destek sözü

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kendisini ziyaret eden Mahalle Anneleri Derneği'ne destek sözü verdi.

Isparta Mahalle Anneleri Derneği Başkanı Güler Gürfidan ve yönetim kurulu üyeleri ile üyeler, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Gürfidan, Başkan Günaydın'ın tekrar belediye başkanlığına aday gösterilmesinden dolayı ‘hayırlı olsun' temennilerini iletirken, dernekleri hakkında bilgiler verdi. Yaptıkları çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Günaydın'a bilgiler veren Isparta Mahalle Anneleri Dernek Başkanı Gürfidan, derneklerinin yer ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.

Günaydın: “Anne kelimesi hassasiyetime dokunan bir konudur”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Günaydın da, kurulan derneği ‘güzel bir topluluk' olarak nitelendirdi. Derneğin daha sosyal neler yapılabileceği ve üretken olunabileceği noktasında düşünceler taşıdığını belirten Günaydın, “Derneğimize elimizden gelen yardımı yapacağız. Anne kelimesi hassasiyetime dokunan bir konudur. Buradan tüm annelerimize saygılarımı sunuyorum, ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.