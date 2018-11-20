Başkan Günaydın'dan tarihi binayı restore edip kullanan işletmeye teşekkür

Hızırbey Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Günaydın, buradan 1525. Sokakta bulunan ve restore edilerek, idari bina olarak kullanılan tarihi Parmaksız Konağını ziyaret etti. Burada özel şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Güldiken ve diğer yetkililerle bir süre sohbet eden Başkan Günaydın, böyle tarihi bir binanın restore edilerek tekrar günümüzde değerlendirilmesinden dolayı yetkilileri tebrik etti.

Günaydın: “Türk evimizin değerlendirilmesi beni memnun etti”

Ziyaretin ardından konakta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın yaptığı değerlendirmede, “Hızırbey Mahallemizde altyapı ve asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları incelemem esnasına bu konağımızı da ziyaret ettim. Parmaksız Konağını restore ederek, her bir odasını en iyi şekilde değerlendirerek kullanan işletme sahiplerimizi kutluyorum. Güzel bir ofis haline getirilmiş. Ne güzel bir olay, insan içeriye girince huzur duyuyor. Bir evimizin bu şekilde değerlendirilmesi, bir kayıptan kurtarılması, yok olmaktan kurtarılması bakımından, kültürümüzün, Türk evimizin değerlendirilmesi beni memnun etti” dedi.

“Burası şu anda bir örnektir”

Belediye Başkanı Günaydın açıklamaların şöyle devam etti; “Özellikle Türk mimarisi noktasında özel hassasiyetim olduğu için bu konağımızı en ince noktalarına kadar inceledim, gezdim. Bu değerlendirmeyi tüm meslek sahiplerimiz, tüm iş adamlarımız hepimiz, belediye olarak da değerlendirilmesi gerektiğini anlatmak istiyorum. Biz de belediye olarak bazı evlerimizi almak istiyoruz, güzel bir şekilde restore ederek halkın hizmetine sunmak istiyoruz. Ancak son zamanlarda fiyatlar çok yüksek seviyelere ulaştı. Belediye olarak bu şekilde birkaç evimizi değerlendirerek kullanılır hale getirdik ama bütün evlerimizi yapmamız lazım. Maalesef imardaki değişiklikler, yıkılıp yeniden yapılması, rant olayı bunu önlüyor. Bu konakta rahatlığı ve güzelliği hepimizin hissetmesi lazım. Memnuniyetimi ifade ediyorum. Burası şu anda bir örnektir. Ben firmamızın yetkililerini tebrik ediyorum. Bu ziyaretten de memnun kaldığımı ve örnek olduğunu ifade ediyorum. Hayırlı olsun” görüşlerinde bulundu.