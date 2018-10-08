Başkan Şengöl'den personele ‘Sıfır Atık Projesi' uyarısı

Isparta'nın Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, personele "Sıfır Atık Projesi" kapsamında uyarılarda bulundu.

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, belediye personeline Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında bilgilendirdi. Şengöl, "Sıfır Atık, israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Uygulamaya geçen proje ile ilgili Isparta Valiliği tarafından Sıfır Atık Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantı sonunda kurum ve kuruluşların bu konuda hassasiyet gösterilmesi istendi. Belediye personeli olarak bu projede etkin rol alacaksınız. Halkımıza anlatacağız, biz yapacağız ki onlarda atıkların ayrıştırılması konusunda bilgi sahibi olsunlar. Bugünden itibaren belediye içerisinde kağıt, plastik ve cam gibi yazılı çöp kutularını koyduk. Bu çöpleri atarken ayrıştırmayanlara ceza yazılacağını bildirmek isterim. Belediye personeli olarak örnek olmayız bu konuda sizlerden hassasiyet bekliyorum” dedi.