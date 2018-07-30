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30 Temmuz 2018 14:16

Başkan Tütüncü, Kansev derneği üyelerini ağırladı

Isparta Yalvaç’ta kendisini ziyaret eden Kansev Derneği mensuplarını konuk eden Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, derneğe destek sözü vererek katılımcılara ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıma fırsatı sundu.

Başkan Tütüncü, Kansev derneği üyelerini ağırladı

30 Temmuz 2018 14:16


Isparta Kansev Derneği yönetimi ve üyelerinden oluşan bir grup, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’yü ziyaret etti.


Başkan Tütüncü’yü ziyaretlerinin ardından ilçede belediye tarafından konuk edilen dernek mensupları, daha sonra tarihi ve turistik bölgeleri gezdiler.


Isparta Kansev Derneği Başkanı Cemaliye Bardakçı öncülüğünde bir araya gelen kalabalık topluluk, ilk olarak Yalvaç Belediyesi’ni ziyarette bulundu.


Burada Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ile görüşerek, kanser hastalığının nedenleri, il geneli ve Yalvaç’ta bulunan hastalar ile Isparta dışından gelenlerle ilgili yaşadıkları konaklama sıkıntılarından söz ettiler.


Yaşanan sorun ve sıkıntıları çok iyi bildiğini ifade eden Yalvaç Belediye Başkanı Tütüncü, derneğin yaptığı çalışmalara ilçede gereken desteğin verileceğini belirtti.


Cemaliye Bardakçı öncülüğündeki topluluk, Başkan Tütüncü’ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.




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