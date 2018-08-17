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17 Ağustos 2018 18:18

Başkan Tütüncü’den Kur’an Kursu ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim hediyesi

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, ilçedeki Yaz Kur’an Kursları’nı ziyaret ederek, öğrencilere Kur’an-ı Kerim takdim etti.

Başkan Tütüncü’den Kur’an Kursu ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim hediyesi

17 Ağustos 2018 18:18


Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Av.Halil Hilmi Tütüncü, ilçedeki Yaz Kur’an Kursları’nı ziyaret ederek, Kur’an eğitimi alan öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye etti. Ziyaretler sırasında öğrencilerle bol bol sohbet ederek, onlarla vakit geçiren Başkan Tütüncü, bu yıl Kur’an’a geçemeyen öğrencilerden de çok çalışıp, seneye geçme sözü aldı.


“Bir İmam Hatipli olarak mutluluk duydum”


Yaptıkları ziyaretler hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tütüncü, “Bugün ilçemiz genelinde faaliyet gösteren Kur’an Kursları’nı ziyaret ettik. Ben de bir İmam Hatipli olarak öğrencilerimizin Kur’an öğrenme yolundaki gayretlerini görmekten büyük mutluluk duydum. Belediye olarak bu yolda emek harcayan öğrencilerimize Kuran’ı Kerim hediye ederek, sohbet edip, vakit geçirdik. Allah gayretlerini artırsın. Bu vesileyle ilim ve irfan ordusuna nefer yetiştirmek için çabalayan Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza da ayrıca teşekkür ediyor, tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.




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