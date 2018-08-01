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01 Ağustos 2018 13:47

Başkentten Isparta’ya hava hareketliliği

Kara Havacılık Okul Komutanlığının Ankara’dan Isparta’ya taşınması nedeniyle kentte öğle saatlerinden itibaren hava hareketliliği yaşandı.

Başkentten Isparta’ya hava hareketliliği

01 Ağustos 2018 13:47

Planlı taşınma kapsamında hava araçlarının intikalinin bugün tamamlanması hedeflenirken, 1 Eylül 2018’e kadar sürecek olan taşınmanın tamamlanması sonrasında eğitimlere başlanacağı belirtildi.


Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle Ankara’da düzenlenen törenin ardından havalanan 45 helikopter ve uçak, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na ve yan kısmındaki uçuş okulu bölgesindeki piste iniş yaptı. Kara Havacılık Okuluna bağlı Üsteğmen Mehmet Şerif Şumnu Kışlasında da inşaat çalışmalarının devam ettiği gözlendi.


Ankara ve Isparta olmak üzere, helikopter ve uçakların geçiş güzergahında bulunan illerde yaşanacak yoğun hava hareketliği nedeniyle vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirten yetkililer, hava araçlarında planlı taşınmanın bugün tamamlanacağını ifade etti.


İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü alanda, 1 Eylül 2018’e kadar taşınmanın tamamen gerçekleşeceği ve belirtilen tarihten itibaren eğitimlere başlanacağı kaydedildi.


Öte yandan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilk etapta Etimesgut’taki Kara Havacılık Okulunun Isparta’ya taşınacağını, daha sonra Kara Havacılık 1. Alay Komutanlığının da 2019 yılının Kasım ayında kente taşınmaya başlanacağını açıklamıştı.




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