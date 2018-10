Belediye Başkanvekili Gülboy: “Şehitlerimiz, gazilerimiz, harp malullerimiz bizlerin varlık nedenleri”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Musa İrez ve yöneticileri ile birlikte Isparta Belediye Başkan Vekili Süleyman Gülboy'u ziyaret eden Genel Başkan Mustafa Işık, derneğe ve çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Işık, “Şube olarak da Isparta'da, belediyemizin şehit ailelerimize ve gazilerimize göstermiş olduğu maddi ve manevi destek bizleri de onure ediyor. Bunları görmek, diyalogları da yaşamaktan bizlerde çok mutlu oluyoruz. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Isparta Belediye Başkan Vekili Süleyman Gülboy da, gerek muharip gaziler, gerekse harp malulü dernekleriyle belediye olarak yakın ilişkiler içerisinde olduklarını söyledi. Gülboy, “Belediye olarak her türlü desteği her zaman vermek istediğimizi belirtiyoruz. Her iki derneğimizin müşterek kullanabileceği bir arsayı bedelsiz olarak hibe ettik. Bu arsaya inşallah her iki derneğimize de yakışır bir tesis yapıldığı zaman bizlerde çok daha mutlu olacağız. Mevcut derneklerimizin fiziki yapısı çok iyi değil. İnşallah yeni tesisle daha iyi bir imkâna kavuşurlar. Şehitlerimiz, gazilerimiz, harp malullerimiz unutamayacağımız kişiler. Bizlerin varlık nedenleri. Unutma, önemsememe gibi durumumuz asla olamaz. Her zaman derneklerimizle birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Ziyaretleriniz için teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.