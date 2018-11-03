Belediye personeline ‘Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' semineri

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından, belediye personeline yönelik ‘Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' konusunda seminer verildi. Aile ve Psikolojik Danışma Birimi Psikoloğu Havva Deniz tarafından verilen seminerde personele, günlük yaşamda karşılaşılan stresli durumları yönetme hususu ve sağlıklı iletişim kurma noktasında bilgiler verildi.

‘Stresli durumlar yok edilemez ancak, bakış açısı ve tavır önemli'

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından belediyenin her müdürlüğünde belirli periyotlar halinde verilen seminerin sonuncusu Ahşap Sanat Merkezinde gerçekleşti. Aile ve Psikolojik Danışma Birimi Psikoloğu Havva Deniz, personele günlük hayatta karşılaşılan stresli durumların yok edilemeyeceğini ancak bu durumlar karşısında bakış açısı ve tavrın öneminden bahsetti. Psikolog Deniz, öfke ile ilgili olarak, “Öfkenin ortaya çıkmasına yol açan belli duygular vardır. Bunlar kıskançlık, üzüntü, merak, yalnızlık, itilmişlik, kaygı, hayal kırıklığı, haksızlık ve anlaşılamamak gibi hususlar olabilir. Öfkemizin altında yatan bu nedenlerden birisini anladığımızda öfkemizi kontrol altına almak daha kolay hale gelebilir” dedi.

Deniz, öfke kontrolünün nasıl yapılabileceği, öfke karşısında kişinin gevşeme teknikleri uygulayabileceği ve bunun yanı sıra uzmandan yardım alınabileceğini kaydetti.

‘Beslenme, spor, egzersiz ve hobiler ile olumlu düşünme de stres yönetimine büyük fayda sağlıyor'

Stres yönetimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Psikolog Havva Deniz, stresin tanımını yaparak, stres türlerine ilişkin bilgiler verdi. Stresin pozitif ve negatif olarak ikiye ayrıldığından bahseden Deniz, bu stres çeşitleriyle baş etmek için uygulanabilecek yöntemlere ilişkin bilgiler verdi. Deniz, “Bunlardan birisi zaman yönetimidir. Kişi önceliklerine göre zamanı denetleyip yönettiğinde daha işlevsel kararlar alabilir. Yine beslenme, spor, egzersiz ve hobiler ile olumlu düşünme de stres yönetimine büyük fayda sağlayacaktır. Bu aktiviteler esnasında vücudumuz belirli serotonin ve endorfin hormonlarının seviyesi artar. Böylece kişinin mutluluk seviyesi ile beraber benlik saygısı artar” görüşlerinde bulundu. Seminer karşılıklı soru cevap ile devam etti.