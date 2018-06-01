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01 Haziran 2018 16:33

Belediyenin Mehteran Takımına altınla ödüllendirme

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Mehteran ekibine altınla ödüllendirdi.

Belediyenin Mehteran Takımına altınla ödüllendirme

01 Haziran 2018 16:33


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Mehteran ekibini kabul etti. Başkan Günaydın, ekibe teşekkür ederken, çalışmalarından dolayı altınla ödüllendirdi. Mehteranlığın önemli saygın bir tarih olduğunu söyleyen Günaydın, “Mehteran yalnız Osmanlı, Türk Milletine aittir. Osmanlı’da mehteranlığın büyüklüğü var. Bu ticaret mesleği değil, onur, şahsiyet mesleği ve tarihimizden gelen önemli bir birim” dedi.


Günaydın şöyle devam etti;


“Mehteran tarihi ortaya koyuyor. Mehteran törenlerde ve önemli programlarda yer almalıdır. Köy programlarımız bir tören gibi orada yapıyoruz. Milli programlarımız, festivallerimiz oluyor, buralarda görev alıyorsunuz. Bu görevlerinizi de çoğunlukla mesai haricinde gerçekleştiriyorsunuz. Bu özverili çalışmalarınızdan her birinizi tebrik ediyorum.”




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