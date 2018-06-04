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04 Haziran 2018 09:43

Bin 300 metre misina ağa el konuldu

Isparta’nın Eğirdir Gölü’nde su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında bin 300 metre misina ağı el geçirildi.

Bin 300 metre misina ağa el konuldu

04 Haziran 2018 09:43


Gıda Tarım ve Hayvancılık Eğirdir İlçe Müdürlüğü kaçak su ürünleri avcılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eğirdir Gölü Karaburun mevkiinde 1 adet serpme ağ, Barla kıyısında 300 metre 5 santim göz açıklığına sahip misina ağ, Yenice Kemer açıklarında 6 santim göz açıklığına sahip misina ağ ve Hacılar açıklarında 10 santim göz açıklığına sahip misina ağ olmak üzere toplam bin 300 metre misina ağa el konuldu.


Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, av yasağı süresince kontrollerin devam edeceğini belirterek, "balıkçılarımızın sürdürülebilir balıkçılık ve gelecek sezonlarda daha verimli ürünler alabilmek adına av yasaklarına riayet etmelerini önemle rica ederiz” dediler.




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