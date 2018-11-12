Bolat, belediye başkan aday adaylığı başvurusu yaptı

Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, AK Parti'den Isparta Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yaptı.

Isparta kent merkezinde kalabalık bir grupla parti binasına önüne gelen İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, daha sonra beraberindekilerle vatandaş ve partilileri selamlayarak İl Başkanlığı makamına geçti. Makamda resmi başvuru formunu imzalayan Başkan Ali Bolat, daha sonra İl Başkanı Osman Zabun ile kucaklaştı.

“Takdir Cumhurbaşkanı'mızındır”

Başkan Bolat, “Bugün, yaklaşık 4,5 - 5 yıldan bu yana birlikte görev yaptığım il başkanımıza aday adaylığı başvurusunda bulunuyorum. Rabbim inşallah hayırlı eylesin diyorum. Bundan sonra takdir Cumhurbaşkanı'mızındır. Diğer aday adaylarımızın hepsi de birbirinden değerli ve kıymetli adaylar, Cumhurbaşkanımız bu arkadaşlarımızla birlikte aramızdan birini tercih edecektir. Cumhurbaşkanımız hangi aday ve isim üzerinde tensip buyururlarsa, teşkilat olarak hepimizin arkasında olacağına inancımız tamdır. Sonuna kadar mücadelemizi verip, inşallah Isparta Belediyesi'nin burcuna 31 Mart 2019 akşamı AK Parti bayrağını hep beraber dikeceğiz” dedi.

Zabun: “İl Özel İdaresi hizmetlerini Türkiye ortalamasının üzerine çıkardı”

AK Parti'de yapılan aday adaylığı başvurularının son dönemde oldukça fazla olduğuna değinen İl Başkanı Osman Zabun, “Bugüne kadar partimizde birlikte omuz omuza çalıştığımız ve İl Genel Meclisi'mizde çok etkin çalışmaları bulunan Ali başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten önemli ve güzel çalışmalar yaparak İl Özel İdaresi'ndeki hizmet standartlarını Isparta olarak Türkiye ortalamasının üzerine çıkardı. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.