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Bölgesel Amatör Lig: Isparta Davrazspor:1 - Konyaaltı Belediyespor:1

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Grup'ta mücadele eden Isparta Davrazspor, Konyaaltı Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.


BAL 7.Grup'ta mücadele eden Isparta Davrazspor, Isparta Atatürk Stadı'nda Konyaaltı Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 26. dakikasında Isparta Davrazspor'dan İsmail Odabaşı'nın kendi kalesine attığı golle skor 0-1 oldu. İlk yarıda başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.


Maçın ikinci devresinde, aradaki farkı kapatmak isteyen Isparta Davrazspor 88. dakikada Deniz Boztepe ile bulduğu golle skoru eşitledi: 1- 1.


Maçın kalan dakikaları ve uzatmalarda başka gol olmayınca, Konyaaltı Belediyespor ile kendi evinde berabere kalan Pembe - Yeşilli takım, 1 puana razı oldu.

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