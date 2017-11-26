Bölgesel Amatör Ligi

BAL 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta Davrazspor, bugün kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Sarayönü Belediyespor karşılaşmasını tek golle kazanarak, 3 puanı hanesine yazdırdı. Isparta Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Isparta Davrazspor, ilk yarının sonlarına doğru Lungelo’nun ayağından bulduğu golle öne geçti. (1 -0)
İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarı oyundaki hakimiyetini elden bırakmayan ev sahibi ekip, Sarayönü Belediyespor’u tek golle geçerek, puanını 21’e yükseltti.