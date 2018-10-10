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Burdur'da Kiraz Çalıştayı düzenlendi

Burdur’da düzenlenen Kiraz Çalıştayı’nda ‘Tarımsal Mücadele Yöntemleri’ ele alındı.

Burdur'da düzenlenen Kiraz Çalıştayı'nda ‘Tarımsal Mücadele Yöntemleri' ele alındı.


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından düzenlenen Kiraz Çalıştayı'na Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'de (MAREM) katıldı. Tarımsal mücadele, hasat, depolama ve pazarlama ana başlıklarından oluşan Kiraz Çalıştayı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan 2 bin 500 dekarlık alanda kurulu kiraz, kayısı üretim, işleme ve paketleme tesisi gezisi ile son buldu.

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