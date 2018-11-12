Cam kırıp, çanta çalan 4 zanlı tutuklandı

Isparta'da bir otomobilin camını kırıp 2 kadın çantasını çaldıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.45 sıralarında Çayboyu Kesikbaş Mevkiinde M.S. (21), M.Ö.D. (19), A.B. (16) ve S.P.'nin (16) bulunduğu 4 şüpheli, park halinde bulunan bir aracın camını kırıp içerisinde bulunan 2 kadın çantasını alarak, otomobille kaçmaya başladı. Durumun çevredekiler tarafından ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kentin giriş-çıkışları ve önemli kavşaklarını kapatması sonucu takibe alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, bir süre sonra plakası, rengi ve modeli belirlenen otomobili Gökçay Kavşağı'nda görünce durdurmak istedi.

Polisin ‘Dur' ikazına uymadan hızla kaçmaya çalışan şüpheliler, bir süre devam eden kovalamaca sonucu yakayı ele verdiler.

Israrlı takip sonucu araçta 2'si çocuk şüpheliyi etkisiz hale getiren polis güçleri, şahısların üzerlerinden ve kullandıkları araç içerisinde yapılan aramalarda; çalmaya çalıştıkları 2 adet bayan çantası ile 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, kama, çakı, bıçak ve benzeri çeşitli suç aletleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrollerinde, 4 şüpheli şahsın da hırsızlıktan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.