Cam kırıp çanta çaldılar, polisten kaçamadılar

Isparta'da bir aracın camını kırmak suretiyle içerideki 2 kadın çantasını çalan 2'si çocuk 4 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Yakalanan şahısların kullandıkları araçta kurusıkı tabanca ve çok sayıda kesici alet ele geçirilirken, 4 şüphelinin de hırsızlık suçundan çok sayıda suç dosyası bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.45 sıralarında Çayboyu'ndaki Kesikbaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında M.S. (21), M.Ö.D. (19), A.B. (16) ve S.P.'nin (16) bulunduğu 4 şüpheli, park halinde bulunan bir aracın camını kırarak içerisinde bulunan 2 kadın çantasını alarak, otomobille kaçmaya başladı. Durumun çevredekiler tarafından ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bir süre sonra plakası, rengi ve modeli belirlenen otomobili Gökçay Kavşağı'nda görünce durdurmak istedi. Polisin ‘dur' ikazına uymadan hızla kaçmaya çalışan şüpheliler, bir süre devam eden kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçtan silah ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi

Israrlı takip sonucu araçta 2'si çocuk şüpheliyi etkisiz hale getiren polis güçleri, şahısların üzerlerinden ve kullandıkları araç içerisinde yapılan aramalarda; çalmaya çalıştıkları 2 adet bayan çantası ile 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, kama, çakı, bıçak ve benzeri çeşitli suç aletleri ele geçirdi.

Hırsızlıktan çok sayıda kayıtları olduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrollerinde, 4'ünün de hırsızlıktan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, gözaltında bulunan şüphelilerin daha sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.