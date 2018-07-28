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28 Temmuz 2018 09:53

Çatı katındaki yangın korkuttu

Isparta’nın Eğirtir ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Çatı katındaki yangın korkuttu

28 Temmuz 2018 09:53

Yangını fark eden kiracı kendini dışarı atarken dairede maddi hasar meydana geldi.


Yangın bugün saat sat 07:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cami Mahallesinde bir iş yerinin üzerinde bulunan çatı katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören kiracı kendini dışarı atıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Eğirdir İtfaiye ekipleri kısa süre içinde yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çatı katındaki dairede bulunan eşyaların tamamen yandığı bildirildi.




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