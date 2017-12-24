Edinilen bilgiye göre, olay, Aksu ilçe merkezindeki CHP İlçe Başkanlığının bulunduğu 2 katlı binanın alt katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içeride kimsenin bulunmadığı dakikalarda açık unutulan ısıtıcının patlaması sonucu yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu ölen ya da yaralanan bulunmazken, ilçe başkanlığı bürosunda ise maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan CHP İlçe Başkanı Adil Aydoğan, “Eski ilçe başkanımız, sıcak hava üfleyen ısıtıcıyı çalıştırdıktan sonra bir yere kadar gitmiş. Isıtıcının elektrik tesisatıyla şasi yaptığını sanıyoruz. Sonra çıkan yangın ve patlama meydana gelmiş. Patlamanın etkisi büyük olduğu için de ilçe başkanlığımızdaki cam ve çerçeve patlamış” dedi.