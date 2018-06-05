Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Örgütü mensupları ile milletvekili adayları, partinin merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları tarafından organize edilen, ‘Sessiz Yürüyüş’ düzenledi.

Kent meydanında bir araya geldikten sonra Çayboyu’ndan Gökçay’a kadar yürüyen CHP’liler, ayyıldızlı Türk Bayrağı ile kırmızı beyaz tshirtlerini giyerek katıldıkları yürüyüşte, vatandaşları selamlayarak 7 Haziran’daki Muharrem İnce’nin mitingine davet ettiler

Düzenlenen yürüyüş ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Isparta Milletvekili Adayı İsa Önder Dinçtürk, “Mücadelemiz 25 Haziran’a kadar sürecek. Katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreç çok önemli, bunu aşmak zorundayız. Bütün arkadaşlarımızla, bu inançla yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz. İnşallah, 25 Haziran’da aydınlık bir sabaha uyanacağız” dedi.

“Fevkalade iyi bir noktada çalışmalar devam ediyor”

7 Haziran’da Isparta’da miting yapacak olan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin gelişiyle ilgili konuşan CHP Milletvekili Adayı İsa Önder Dinçtürk, “Cumhurbaşkanı adayımızla, 7 Haziran saat 17.00’de Valilik önünde buluşacağız. Kamuoyunda görüyoruz, televizyonlarda da izliyoruz, fevkalade iyi bir noktada çalışmalar devam ediyor. İnşallah, biz bunu zaferle sonuçlandıracağız ve ‘Tamam’ diyeceğiz” diye konuştu.

Milletvekili Adayı Ersoy: “Halkımızdan korkunç bir teveccüh var”

Yürüyüşe katılan diğer Milletvekili Adayı Eyüp Ersoy ise, “Biliyorsunuz ki, seçimlere 19 gün kaldı. Biz kararlıyız. Haramilerin saltanatını yıkıp, Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın da hükümeti kuracağı bir ortama doğru gidiyoruz. Bunu sokakta, mahallede, işyerlerinde, her yerde görüyoruz. Halkımızdan korkunç bir teveccüh var. Onun için biz de gece - gündüz, durmadan çalışmalara devam edip, amacımıza ulaşacağımıza eminiz” şeklinde konuştu.

“Sessiz bir gece vakti milleti rahatsız etmeden dikkat çekmeye çalışıyoruz”

‘Sessiz Yürüyüş’ün içeriği hakkında bilgi veren Milletvekili Adayı Eyüp Ersoy, “Sessiz yürüyüş ile bir nevi hem hükümetin yaptığı uygulamaları protesto ediyoruz, hem de sessiz bir gece vakti milleti rahatsız etmeden dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yeni, aydınlık Türkiye’nin adımlarını da bu gecelerle attığımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.