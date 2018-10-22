Çıkan yangında kış öncesi evsiz kaldılar

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangında evi yanan aile ise yaklaşan kış öncesinde sokakta kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyünde, Niyazi Ünsal'a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına çevre bölgelerden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Yanan evde yaşayan ve çiftçilikle uğraştıkları belirtilen aile, kış öncesinde evsiz kaldı.

Yangının eve yeni alınan buzdolabının elektrik kontağından çıkardığı kıvılcımın neden olduğu ihtimali üzerinde durulurken, kesin çıkış nedeni yapılacak araştırma sonucunda belirlenecek.

Öte yandan evini kaybeden aile için yardım kampanyası başlatılması bekleniyor.