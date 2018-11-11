Cittaslow halı saha turnuvası

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde düzenlenen Cittaslow Türkiye Futbol Turnuvası sona erdi.

Cittaslow Türkiye Futbol Turnuvası 9-11 Kasım 2018 tarihinde Eğirdir ilçesinde gerçekleştirildi. Eğirdir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada takım kaptanlarını çiçekle karşılayan Eğirdir Belediye Başkan Ömer Şengöl ilk vuruşu gerçekleştirdi. Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl bütün maçları birlikte izlediler. Final maçını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeleri karma takımı ile Seferihisar Belediye takımı oynadı. Çekişmeli geçen maçta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeleri karma takımını 4-1 yenen Seferihasar Belediyesi takımı turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın en centilmen takımı seçilen Mudurnu Belediyesi ise 5'nci oldu. Turnuvada Seferihasar Belediyesi 1., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeleri 2., Yalvaç Belediyesi 3., Eğirdir Belediyesi 4. oldu.

Belediye Başkanı Ömer Şengöl, cittaslow kentleri arasında yapılan halı saha turnuvasının ilkini Eğirdir'de yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.