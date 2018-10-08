Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ekim Cuma günü toplu açılış töreni, miting ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Isparta'ya geliyor.

Kentte yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirerek, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir dizi incelemelerde bulunarak, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki mezuniyet ve yemin törenine katılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Isparta ziyaretinin esas omurgasını toplu açılış töreni ve mitingin oluşturduğunu belirten AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 12 Ekim Cuma günü şehrimizde ağırlayacağız. Ispartalı hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımıza olan yüksek teveccüh ve sevgilerini biliyoruz, yine her zamanki gibi aynı coşkuyla kendisini karşılayacaklarından eminiz. Bir bayram havasında Cumhurbaşkanımızı şehrimizde en iyi şekilde ağırlayacağız” dedi.