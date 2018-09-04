İl genelinde 2’şer uzmandan oluşan 12 ekip halinde çalışan 24 kişilik ASDEP kadrosuyla 2018 yılı başından bu yana 8 bin 772 hane ziyareti ile 14 bin 864 vatandaşa ulaşan ÇSHA Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile başlayan 100 günlük icraat planı kapsamında yaklaşık 6 bin aileyi ziyaret etmeyi hedefliyor.

Arz odaklı hizmet anlayışı kapsamında, rutin yürütülen çalışmalara 100 günlük iraat planı çerçevesinde hız verdiklerini kaydeden ÇSHA Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, ASDEP görevlilerinin yaptıkları ziyaretlerde, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ÇSHA Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un selamlarının iletildiğini aktardı.

“Ailelerin sosyal - ekonomik fotoğrafları çekiliyor”

Yapılan ziyaretlerin esas amacının, kendilerine müracaat etme şansı bulamayan veya farklı koşullar nedeniyle ulaşılamayan ihtiyaç sahiplerinin yerinde tespiti olduğunu vurgulayan ÇSHA İl Müdürü Yakup Kütük, Mahalle mahalle, sokak sokak ve hane hane yapılan ziyaretlerin, aile ve vatandaşların sosyal - ekonomik fotoğrafını çekmek anlamı taşıdığını iletti.

ÇSHA Isparta İl Müdürlüğü, öngörülen 2 bin 700 ziyareti 6 bine ulaştırmaya hazırlanıyor

Bakanlığın belirttiği format çerçevesinde yapılan ziyaretlerde gereken soruların yöneltilip, araştırma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten Kütük, “Biz, bakanlık olarak kişilerin ihtiyaç durumunda bize gelmelerini beklemeden herhangi bir ihtiyaçlarını tespit etmek için müraacat odaklı değil, ziyaret odaklı çalışıyoruz. Hedefimiz, 100 günlük icraat planı çerçevesinde bizim için öngörülen 2 bin 700 aile olan sayıyı 6 bine çıkarmak. Yılbaşından bu yana yaptığımız ve 8 bini aşan ziyaret sayısında il genelinin tamamına ulaşabilmek. İnşallah, 2019 yıl ortalarına kadar tüm hanelere gidip, ziyaret edip, avantalı ve dezavantajlı durumları ortaya çıkaracağız. Bundan sonra da ‘Isparta ile ilgili hangi durumlara yönelelim?’ diye bir rapor ortaya çıkacak. Biz de ona göre çalışmalar yapacağız” dedi.