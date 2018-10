Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde vatandaşlara gül suyu sıkıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Isparta'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören etkinliklerindeki kortej geçişi sırasında Gülbirlik aracından vatandaşların üzerine gül suyu sıkılırken, kutlama etkinlikleri kapsamında bir konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın Kayseri'ye atanması sebebiyle Isparta halkına veda etti.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 95. yıldönümü Isparta'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalar Vali Şehmus Günaydın'ın makamda tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Hükümet Caddesi'nde askeri araca binen Vali Şehmus Günaydın, Isparta Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ ve Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'la halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Günaydın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Son Valiler Kararnamesi ile Kayseri'ye atanan Vali Günaydın, Isparta halkıyla vedalaştı.

“Bize düşen görev; mücadele, azim ve kararlılığımızı canlı ve güçlü tutmaktır”

Vali Günaydın, “Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde kahraman milletimizin bütün fertleriyle büyük fedakarlıklar gösterdikten sonra kurduğumuz cumhuriyetin 95. yılını kutluyoruz. Tarih yolculuğumuzda karşılaştığımız her zorluk ve engel karşısında ecdadımızdan aldığımız güçle, var gücümüzle çalışarak cumhuriyetimizi sonsuza kadar payidar kılmak hepimizin en büyük görevidir. Milletimizin bu kutlu yürüyüşünde, önümüze çıkan ve çıkarılan bütün zorlukları senaryoları boşa çıkaracağız. Güçlü ve kararlı bir şekilde birlik ve beraberlik içinde bu kutlu yürüyüşe kesintisiz devam ettirme irademizi ortaya koyacağız. Millet olarak eğitimden sağlığa demokrasi ve insan haklarından ekonomiye kadar kültür sanat ve spor alanlarında çalışarak üreterek önemli başarılara imza attık. Gazi Mustafa Kemal'in bize gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini üstüne çıkma hedefimizi gerçekleştirmek için her gün bu başarılarımızı daha üst noktalara taşımak hepimizin en önemli görevidir. Bu görevi en verimli şekilde yerine getirmek için 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra her zaman söylediğimiz gibi birbirimizi daha fazla seveceğiz birbirimizle daha fazla kenetleneceğiz. Daha fazla çalışıp üreteceğiz daha fazla ihracat yapıp istihdam oluşturacağız. Bunları devam ettirdiğimizde önümüze çıkan tüm engelleri anlamsız ve önemsiz kılacağız. Devletimiz her zaman dünyada örnek ülke olmaya devam edecektir. Bu ülke üzerinde hain emeli planları olanlar dün olduğu gibi bugün de gelecekte de saldırıların içimizdeki ihanet çeteleri ile birlikte devam ettirme isteğinden asla vazgeçmeyeceklerdir. Burada bize düşe görev; Malazgirt'te, Miryakefalon'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve 15 Temmuz'da nasıl ki ecdadımızdan aldığımız güç ve kuvvetle bunlara hak ettiği dersi verdik, bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla, mücadele azim ve kararlılığımızı canlı ve güçlü tutmaktır" diye konuştu.

“Kayseri'de kapısını çalacak, rahatlıkla gelebileceğiniz bir eviniz var”

Vali Günaydın, daha sonra törende veda konuşması gerçekleştirerek vatandaşlardan helallik istedi. Günaydın veda konuşmasında, “Hepinizin bildiği gibi son Valiler Kararnamesi ile Isparta'daki görevimizi sona erdirdik. İnşallah bundan sonra da Kayseri'de hizmetlere devam edeceğiz. Yaklaşık 2 buçuk yıllık çalışma dönemimde siz değerli Ispartalı hemşehrilerimin her zaman desteği ve yardımını gördüm. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Ispartalı hemşehrilerimiz şunu çok iyi bilsin ki Kayseri'de kapısını çalacak rahatlıkla gelebilecekleri bir evleri var. Hepinize veda ediyor, haklarınızı helal etmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Törende gül suyu sıkıldı

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak, halk oyunları gösterileri sunuldu. Kentte daha önce düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verilirken, daha sonra kortej geçişi yapıldı. Askerin geçişi sırasında vatandaşlar coşkulu şekilde ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak alkış tutarken, Gülbirlik'e ait araç tarafından törene gelenlere gül suyu sıkıldı.