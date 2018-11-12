Çünür sakinleri çalışmaları yerinde inceledi

Isparta Belediyesi şehrin dört bir yanında kalıcı eserlerini inşa etmeye devam ediyor. Kimisi tamamlanan, kimisinin ise inşaat çalışmaları devam eden yatırımlar, vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çünür Mahallesi sakinleri başta kendi mahallelerine yapılan altyapı ve asfalt çalışmaları ile birlikte Yaşayan Otogar inşaatını gezerek, yapılanlar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Çünür Mahallesi Muhtarı Kadriye Bilgiç ve mahalle sakinleri yeni otogar inşaatının yanı sıra, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Gökkubbe Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ile Etnografya Müzesini gezdi.

Çünür Mahallesi sakinleri ilk olarak mahallelerine 200 dönüm üzerine kurulan Yaşayan Otogar inşaatını gezdi. Vatandaşlar yapılan çalışmalar ve kullanılan teknolojik imkânlar ve yapısal güzelliklerden dolayı etkilendiklerini dile getirirken, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde de sokak hayvanlarına ilişkin bilgiler aldı. Merkezi gezen vatandaşlar ardından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi ile Etnografya Müzesini de dolaştı. Gökkubbe'nin kapsını yakından inceleyen ve yapılan çalışmalar karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen mahalle sakinleri yine Etnografya Müzesinde sergilenen Isparta Halıları, Toros Kilimleri ve diğer objeleri yakından incelediler.

Mahalle sakinleri, gezi ve incelemelerinin ardından Başkan Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

“Çünür Mahallesi, Isparta'mızın gözdesi oldu”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Günaydın da, “Çünür sakinlerimiz belediyemiz tarafından yapılan, yapımı devam eden yerleri dolaştılar ve çalışmalarla ilgili halk kontrolörlüğü yaptılar. Halkımız memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Bazı kesimler Çünür Yenişehir'in asfaltı ‘bahara kaldı, seneye kaldı' diyorlardı. Bu mahalle sakinlerimizi üzmüştü ancak bunun da böyle olmadığını görmüş oldular. Çünür Yenişehir için ciddi harcama yaptık. Çünür Mahallesi, Isparta'mızın gözdesi oldu. Çünür Mahallemize üç parkımızın yapımına başlıyoruz. Şehrimizin en zengin park alanlarından birisi Çünür'de olacak. Çünür Yenişehir'in caddelerine hem cadde numaraları, hem de Türk büyüklerimiz ile yine Çünür Mahallesinde yaşamış iki isim konacak. Yapılan çalışmaların Çünür'e ve Isparta'mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.